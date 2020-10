Három embert vettek őrizetbe a nizzai gyilkosságok kapcsán

Világviszonylatban is forradalmi akciót hajtanak végre, összesen 5314 helyen alakítottak ki tesztelési pontot, fél óra alatt megvan az eredmény. Mi is küldtünk 200 szakembert.

Nagy lakossági érdeklődés mellett szombaton reggel Szlovákiában megkezdődött az országos koronavírus-tesztelés. A szlovák közszolgálati rádió és az internetes hírportálok jelentései szerint országszerte hosszú sorokban várakoznak az emberek a tesztelésre. Számos helyen akár két-háromórás várakozásra is fel kell készülni. A Bumm hírportál kora reggel arról tudósított, hogy hasonló a helyzet a magyarok lakta nagyobb dél-szlovákiai városokban is. Szlovákia egész területén 5314 tesztelőhelyet alakítottak ki, amelyek reggel héttől este tízig állnak rendelkezésre. Az emberek antigén-gyorstesztnek vetik alá magukat, s a mintavétel után mintegy fél órával már mindenki megtudja, hogy pozitív vagy negatív lett-e a tesztje. A részvétel önkéntes. Akinek negatív lesz a tesztje, azokra a jövő héten már nem fog vonatkozni a kijárási tilalom. Az ország tesztelés kétnapos, és vasárnap este zárul. Akik most nem tudják leteszteltetni magukat, azoknak egy hét múlva, szombaton és vasárnap lesz még újabb lehetőségük.



Hazahívott dokik, ápolók

A mintavételt csak szakképzett egészségügyi személyzet végezheti el, amelyből azonban hiány van az országban, és ez szombat reggel is kisebb bonyodalmakat okozott. A szlovák hatóságok ezért az elmúlt napokban több ízben is felszólították a külföldön dolgozó szlovák orvosokat és nővéreket, hogy jöjjenek haza és segítsenek a tesztelésnél. Csehországban mintegy háromezer szlovákiai orvos dolgozik, míg a nővérek száma ennek duplája. A felhívásra több tucatnyian jelezték, készek segíteni a szlovákiai tesztelésnél. Szlovákia a szomszédos országoktól is kért mintegy 50-50 egészségügyi szakembert. Ahogy írtunk róla , Pozsonyban péntek este közölték, hogy Magyarország az ötven helyett 200 egészségügyi dolgozót küld Szlovákiába. A magyar fél hozzáállásáért Ivan Korcok szlovák külügyminiszter nyilvánosan mondott köszönetet. A magyar egészségügyisek Nyitra, Révkomárom, Léva és Tőketerebes környékén fognak dolgozni. A magyar bőkezűség azért is furcsa, mert itthon viszont a mentők jelzése alapján több ezer helyre nem tud kiérni tesztelni egészségügyi személyzet, mert nincs már erőforrás kapacitás.

További 50 egészségügyi dolgozó Ausztriából érkezik Szlovákiába. Az országos tesztelést a szlovák hadsereg vezényli le, amely a példa nélküli széleskörű akcióba több mint nyolcezer katonáját vonta be. A tesztelést a múlt hét végén próbálták ki a járvány által leginkább sújtott négy észak-szlovákiai járásban. A tesztelésen 141 ezer ember vett részt, ez a számba vehető lakosok 90 százaléka, amit a kormány sikernek minősített. A tesztek 5594 személynél mutatták ki a koronavírus-fertőzést.