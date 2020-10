Bottas indul az élről Imolában

A következő szezonban is a finn Kimi Räikkönen és az olasz Antonio Giovinazzi lesz az Alfa Romeo istálló két versenyzője.

A koronavírus-járvány miatt rendhagyóan alakul a 2020-as Forma-1-es szezon, csak az idény közben sikerült véglegesíteni a versenynaptárt. Az év ilyen késői szakaszában még sosem rendeztek Európában versenyt, mindez most azért történik, mert az ázsiai és az amerikai futamok is kiestek az utazási korlátozások és karanténkötelezettségek miatt. A szervezők nem akartak három versenyt Olaszországban, végül mégis beadták a derekukat. A sportág történetében ráadásul először kétnapos nagydíjat rendeznek, Imolában, Emilia-Romagna Nagydíj néven.

Rendhagyó módon pénteken nem ültek autóba a pilóták, akik szombaton egy másfél órás tréninggel a hátuk mögött vágnak majd neki az időmérőnek. Korábban az időjárási viszonyoknak köszönhetően előfordult már, hogy törölni kellett az első két szabadedzést, most viszont ez egy előre eltervezett döntés, amellyel csökkentik a csapatok kiadásait, másrészt fokozni lehet az izgalmakat. A pályán gyűjtött adatmennyiség korlátozása révén az is előfordulhat, hogy felborul majd az eddigi erősorrend.

Utoljára 2006-ban látogatott ide a világbajnokság, a jelenlegi mezőnyből egyedül Kimi Räikkönen részvételével, igaz azóta már valamelyest átépítették a pályát. A helyszín sokakban rossz emlékeket ébreszthet, ugyanis 1994-ben itt veszítette életét Roland Ratzenberger és Ayrton Senna. A csapatoknak mindenesetre amiatt nem kell aggódniuk, hogy az időjárás közbeszól majd, viszont a tervekkel ellentétben mégsem lehetnek nézők a lelátókon. A szervezők korábban arra kaptak engedélyt, hogy körülbelül 13 ezer szurkoló kilátogathat a versenyre, a koronavírus-járvány újabb rohamos terjedése miatt azonban az olasz kormány úgy döntött, zárt kapus lesz a viadal.

A Mercedes az utolsó négy futam eredményétől függetlenül bebiztosíthatja újabb konstruktőri világbajnoki címét, ehhez elég valamelyik pilótájától egy dobogós helyezés. Lewis Hamilton vasárnap megszerezheti 7. vb-címét, ám erre kevesebb esély mutatkozik: meg kellene nyernie a futamot, de arra is szüksége lenne, hogy márkatársa, Valtteri Bottas ne szerezzen pontot. Úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy ezen események bekövetkezzenek, a csapatok ezért már jobbára a következő idényre fókuszálnak. Ez ügyben némiképp tisztult a kép, ugyanis az Alfa Romeo pénteken bejelentette, 2021-ben is Räikkönen és Antonio Giovinazzi lesz az istálló két versenyzője. A 2007-ben világbajnok, 41 éves finn pilóta a mezőny korelnöke, eddig 324 F1-es futamon indult, amellyel rekorder. A 26 esztendős Giovinazzinak a mostani a második teljes szezonja a Forma–1-ben.

Fontos bejelentést tett a Williams csapatfőnöke is, Simon Roberts kijelentette a korábbi sajtóhírek ellenére nem lesz versenyzőcsere a csapatnál, így George Russell fellélegezhetett. A Racing Pointtól távozni kényszerülő Sergio Péreznek így már csak a Haasnál és a Red Bullnál lehet sansza, utóbbi csapat azonban kilátásba helyezte, hogy távozik a világbajnoki sorozatból. Az energiaitalosok a Honda kivonulása miatt 2021 után motorbeszállító nélkül maradnak. Felmerült, hogy az istálló átvenné a japán motorok üzemeltetését, fejlesztésre viszont nincs kapacitása, ezért lobbizni kezdett, hogy 2022-től tiltsák be a motorfejlesztést. Jean Todt, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke viszont kitart amellett, hogy környezetkímélő üzemanyagokat kell bevezetni és ehhez fejlesztések szükségesek. „Májusban a Red Bull azt mondta nekünk, hogy semmilyen körülmények között sem lehet leállítani a fejlesztéseket, mert különben a Honda kiszáll. Most pont az ellenkezőjét akarják. Minden véleményt és igényt tiszteletben tartok, de azt nem hagyom, hogy zsaroljanak” – jelentette ki az FIA elnöke. Sajtóhírek szerint Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója november 20-án egyeztet a Honda vezetésével, a motorprogram átvételét viszont csak akkor vállalnák, ha befagyasztják a fejlesztéseket. „Ez nem zsarolás, hanem tény. Ezekkel a bonyolult motorokkal a további fejlesztés nem lehetséges egy olyan központ nélkül, mint a szakurai, és a költségeket sem lehetne felvállalni. Ha nem tudunk megállapodni, a távozás is opció” – fogalmazott.