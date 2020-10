Haveroknak és saját zsebbe is szívesen fizetett a vizes vb-s cég szökésben lévő gazdasági igazgatója

A csömöri református templom hálaadó istentisztelete előtt beszélt a miniszterelnök, azt is elmondta, hogy hány templomot újított fel eddig a kormány.

A kormány ezután is kész a Magyarországi Református Egyház mellett állni, amikor majd az országos tisztújításuk után "új lendülettel fognak a magvetéshez, a vetés gondozásához és a betakarításhoz" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton, a reformáció emléknapján a csömöri Magvető háza református templom felépüléséért tartott hálaadó istentiszteleten. A kormányfő az MTI szerint úgy fogalmazott: szövetséget kínálnak a reformátusoknak azokra az esetekre is, amikor "a még feltöretlen ugar megművelésébe fognak majd". Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyar ma is templomépítő nemzet, amire "a mostani, templomromboló időkben igencsak büszkék lehetünk". Orbán beszédesnek nevezte a Magvető háza templomelnevezést, mert az üzeni, hogy az épületen végzett utolsó simítások nem a munka végét, hanem egy út kezdetét jelentik.

A magvető példázata kifejezi, hogy az egyház nemcsak a hívők előtt nyitja ki templomait, iskoláit, szeretetintézményeit, hanem azok előtt is, akik még nem részesültek a keresztyén hit áldásában - fejtegette a miniszterelnök. Ugyanakkor azt is látni időről időre, hogy "a vetésbe konkoly is kerül", és azzal ugyancsak meg kell birkózni, hogy "a divatos ideológiák lármás madárserege is megjelenik vetéskor, és ezek igyekeznek kikapkodni az emberek szívéből a tanítást, ha az nem került elég mélyre" - tette hozzá, konkrétan nem említve egyetlen ilyen ideológiát sem.



Orbán azt is hangsúlyozta, hogy egyház és a kormány együtt dolgozik a templomok megújításáért, újak építéséért.

Kormányzásuk 15 éve alatt 3 ezer templom megújulását és 130 felépítését támogatták, ezek közül 1124 református templom újult meg és 47 új épült - mondta, tényként közölve: a kormány dolga az épített örökség megvédése és a tettrekész gyülekezetek támogatása.

Zárt templomban, maszk nélkül

A hálaadó istentiszteleten az MTI fotói szerint sokan vettek részt, ami azért is érdekes, mert a csömöri-nagytarcsai református egyházközség honlapján azt írják: a Magvető háza a járványhelyzet miatt zárva van , és zömében csak online szertartásokat tartanak.