A tanárok tizede koronavírusos egy III. kerületi gimnáziumban

Kórházban 4205 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen.



Újabb 3878 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 79 199-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 69, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1819-re emelkedett – számolt be róla a koronavirus.gov.hu . 20 078-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 302 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 33 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (20 735) és Pest megyében (9567) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (6459), Győr-Moson-Sopron (4738), Szabolcs-Szatmár-Bereg (4055) és Hajdú-Bihar megye (4027). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (817). Kórházban 4205 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 306-an vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozták, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Emlékeztettek arra, hogy hétfőtől tovább szigorodnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Holnaptól pedig már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. Közölték, hogy a vírus terjedésének gyorsulásával egyre több mintavételt kell elvégeznie a mentőknek is. Az Országos Mentőszolgálat a Belügyminisztérium közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki.