Egyhónapos sokkzár a sógoroknál

A koronavírus-járvány második hulláma elleni szigorú intézkedések sorozata lép életbe kedd nulla órától Ausztriában.

A bezárkózás, „lockdown“ kifejezésből kiindulva az osztrák sajtó „schockdown“-nak (sokkzárnak) aposztrofálja a lépést, a bécsi kormány egyelőre november hónapra előírt rendelkezéseire a parlament vasárnap adta áldását. A fertőzések ijesztő tempójú felgyorsulását (napi 5500 fő) a szakemberek egy hete konstatálták, Rudolf Anschober egészségügyi miniszter közlése szerint, ha nem lépnének közbe, akkor az osztrák kórházak két héten belül összeomlanának, sem intenzív ágyakkal, sem orvosi-gyógyító személyzettel nem tudnák tovább vívni a covid elleni harcot. Kijárási tilalom lép életbe keddtől este 8 és reggel 6 óra között, eltérni tőle csak életveszély, bevásárlás, foglalkozás gyakorlása okán lehet. De egy fő kutyát is sétáltathat, kocoghat, kerékpározhat a megadott időn túl is. Tilos az úgynevezett garázsbulik, kerti partik rendezése, lakóhelyre csak egy másik háztartás tagjai mehetnek látogatni, de csak este 8-ig. Nyilvános helyeken legalább egy méteres távolság tartandó a nem egy háztartásban élőktől, zárt termekben kötelező a maszk, a műanyag pajzsok viseléséhez orvosi engedély kell. A tömegközlekedésben is kötelező a maszk, lehetőleg a távolságtartás is, az arc védelmét a megállókban is folytatni kell. Taxikat igénybe lehet venni, de csak akkor, ha üléssoronként legfeljebb két személy foglal helyet. A vendéglátóhelyeket négy hétre be kell zárni, ételek házhoz szállítása azonban 6-20 óra között engedélyezett. Élelmiszerrendelést továbbra is napi 24 órán keresztül fel lehet adni. Ami a szállodákat illeti, ezek turistákat novemberben nem fogadhatnak, az üzleti utasokat, szerződéses munkákat végzőket viszont igen. Zárva kell az operákat, színházakat, kultúrintézményeket tartani, mindenféle rendezvényt leállítanak, beleértve a misét, a templomi esküvőt, születésnapokat. A temetéseket maszkban és távolságtartással legfeljebb 50 fő részvételével tarthatják meg. A kereskedelmet nem korlátozzák, csupán a távolságtartást írják elő személyenként 10 négyzetméterben. Működhetnek a szabadtéri piacok, látogatásuk maszkhoz kötött, alkalmi karácsonyi piacokat (Christkindl) azonban nem engedélyeznek. A fodrászatok, kozmetikák, masszőrök tovább működhetnek, az óvodák, alsótagozatos iskolai osztályok nyitva maradnak. Felsőtagozatosoknál maszkviselést lehet elrendelni, középiskolák, egyetemek esetében a távoktatás lép életbe. Profi sportokat nem lehet közönség előtt végezni, síelni csak sífutás formájában lehet, a lifteket, gondolákat leállítják. Lakat kerül az uszodákra, szaunákra, fitnesstermekre. Az idősotthonok lakóit kétnaponta lehet látogatni, de vagy negatív tesztet kell bemutatni vagy megfelelő védelmet nyújtó maszkot viselni. A vírus miatti korlátozások következtében eddig is megrendült vállalkozások, mindenekelőtt a szálloda- és a vendéglátóipar cégei, de termelővállalkozások is, a 2019. novemberi forgalmuk értékének 80 százalékát igényelhetik az államtól. A pénzt online kérvényezhetik, a remények szerint a kifizetés még novemberben megtörténik. Üzemenként legfeljebb 800 ezer euró kártérítés igényelhető. A pénzügyminisztérium országosan több, mint egymilliárd eurós kiadással számol, a kifizetésnek azonban feltétele, hogy elbocsátásra ne kerüljön sor.