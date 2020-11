Fucsovics kiesett Párizsban

Politikai nyomásra megváltoztatott időpont, koronavírus-fertőzés ellenére mérkőzés lejátszására kényszerítés, többek között ez történt a labdarúgó NB I 9. fordulójában.

Megmutatta valódi arcát a kormány által irányított magyar futball az NB I. kilencedik fordulójában. A többi klubhoz képest is kiemelt állami támogatásban részesülő Fehérvár és FTC egymás elleni mérkőzését eredetileg vasárnap kellett volna megrendezni. Ám az időpont nem felelt meg Cser-Palkovics Andrásnak, Székesfehérvár polgármesterének, aki levélben kérte a Magyar Labdarúgó Szövetséget a módosításra. A városvezető azt írta, hogy „Mindenszentek napján futballmeccset tartani, sem kegyeleti, sem biztonsági, sem közlekedési, sem forgalomszervezési szempontból nem elfogadható.” A polgármester azzal is érvelt, hogy november 1-jén a legtöbb állampolgár a szeretteire emlékszik. A mérkőzést természetesen áttették szombatra, az NB I-et kevesebb lejátszott mérkőzései ellenére is uraló együttesek találkozója 1-1-es döntetlennel végződött. Viszont vasárnap sem maradhatunk televíziós közvetítés nélkül, ezért az Újpest-MTK mérkőzést tették át szombatról a fehérvári találkozó helyére. Az újpestiek belga tulajdonosa nincs beágyazva a NER-be, ezért az ő csapatának kellett változtatni a programján. Nem ez volt az egyetlen nehézség, ami a lila-fehéreket sújtotta: az újpestiek profi keretének tagjai és a szakvezető, Predrag Rogan is elkapta a koronavírust, ezért a lila-fehérek kérték a mérkőzés elhalasztását, amihez az MTK nem járult hozzá. (Korábban ezt tette az FTC is, amikor a Paks kért halasztást.) A magyar futball ilyen, mindenki egyetért az összefogás fontosságában, egészen addig, amíg a saját érdekeinek ez megfelel. Az újpestiek 16-20 éves fiatalokkal teletűzdelt csapattal próbálták meg a lehetetlent, de nem volt esélyük, 4-0-ra kikaptak. Az MTK játékosai góljaikat úgy ünnepelték, mintha a Barcelona kapujába találtak volna be, ami tovább fokozta az előzmények miatt egyébként is rendkívül feszült hangulatot a lelátón. A kék-fehérek azzal indokolták az elutasítást, hogy náluk is sok a hiányzó, más időpontban ők lettek volna hátrányban. Az újpesti szurkolók a vereség ellenére is megünnepelték a fiatal játékosokat, akik mindent megpróbáltak, de ennél többet nem tudtak elérni. Ennek a szörnyű futballközegnek egyik leghitelesebb alakja Hornyák Zsolt. A szakember a pozitív jelzőkkel nehezen illethető Felcsút vezetőedzőjeként közhelyeket, mellébeszélést mellőző őszinteséggel beszél a magyar futballt megmérgező jelenségekről. Legutóbb azt mondta el, hogy feszültségek vannak az öltözőben a játékosok között, ezúttal pedig az első félidőben lecserélte 19 éves játékosát, Kiss Tamást, mert nem volt elégedett a hozzáállásával. „Ahelyett, hogy a szerződéshosszabbítása után rátenne még egy lapáttal, felelőtlenségből nem jön vissza védekezésnél – mondta a szakember a találkozó után az M4 Sportnak. - Kiss Tamásra várunk már öt éve, állandóan tapsolgatunk neki, de most már felelősségre kell vonni a játékosokat.” Sajnos az ilyen őszinte szókimondás nem a magyar futballközeg jellemzője, pedig nagyon jó lenne, ha mások is így beszélnének a problémákról. A Mezőkövesd hiába játszott több mint hetven percig emberelőnyben, nem tudta legyőzni a Honvédot, be kellett érnie az 1-1-es döntetlennel. A forduló záró mérkőzésén a Kisvárda 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt. A diósgyőri klubnak tíz évvel ezelőtt lett Leisztinger Tamás a többségi tulajdonosa, ebből az alkalomból Sántha Gergely egyesületi elnök adott interjút a futballcsapat hivatalos honlapjának. Többek között elmondta, hogy jelenleg az NB I-ben két-három együttes kiemelkedik a mezőnyből, a többiek a bennmaradásért küzdenek, de ő azt szeretné, hogy néhány éven belül az európai kupákban szerepeljen a Diósgyőr.