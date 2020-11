Ötvenkilenc óvodát és iskolát fertőtlenítettek a katonák az őszi szünetben

Az operatív törzs számításai szerint a jelenlegi szabályok betartása mérsékelni fogja a járvány terjedését.

"Fontos, hogy betartsuk a járványgörbe ellaposítására tett intézkedéseket, mivel egy exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi" - közölte az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint nő a kórházban kezeltek száma, a napokban elhunyt egy 28 éves férfi is a fertőzés miatt. Elmondta, mivel egy emelkedő tendenciának vagyunk szemtanúi, ezért be kell tartani a szabályokat, amelyek nem követelnek nagy erőfeszítéseket.

Nem a kiskapukat kell keresni, hogy hol lehet levenni a maszkot, hiszen a cél, hogy megvédjük magunkat és másokat is a fertőzéstől - hangsúlyozta.

Ha étterembe megyünk, akkor két fogás között is fel kell venni a maszkot, sőt, ha egy ital mellett csak úgy üldögélünk, akkor is kötelező hordani. Müller Cecília tanácsot is adott a maszkokkal kapcsolatban: szerinte hétköznapi használatra a textilmaszkok és az orvosi maszkok megfelelőek, ezek ugyanis a köhögés és a tüsszentés cseppjeit visszafogják. Az FFP2-es, illetve FFP3-as maszkokat egyáltalán nem tartja megfelelőnek. "Azok néha kimondottan veszélyesek is lehetnek, mivel aki tünetmentesen fertőzött és kifújja a levegőt, töményebben fújja ki a fertőző ágenseket" - magyarázta.

Az egyéni felelősséget ne felejtse el senki - nyomatékosított Müller Cecília.

Tartsuk be a szabályokat, mert ez fogja lassítani a járvány terjedését. Ha pedig valaki enyhe tüneteket észlel magán, és csak napokkal később jelentkezik láz vagy hőemelkedés, akkor ne menjen közösségbe - kérte Müller Cecília. Gál Kristóf ORFK-szóvivő a rendőri intézkedésekről szólva elmondta, hogy azok szigorodni fognak. Felhívta a vendéglátóhelyek figyelmét, tartassák be az előírásokat, mert akár be is zárhatják az adott helyet.

Müller Cecília egy kérdésre adott válaszából az derült ki, nem tervez a kormány újabb szigorításokat.