Merkel: Nem lehet csak a hatósági szigorra és a büntetésre építeni járványügyi védekezést

A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de hétfőtől csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba – erősítette meg Martin Klus, szlovák külügyi államtitkár a kormány korábban hozott rendeletét hétfőn Pozsonyban. A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik. A szlovák kormány, különös tekintettel a jelentősen megromlott csehországi járványhelyzetre, egy ideje nyíltan mérlegeli, ne zárja-e le az ország határait, illetve ne vezessen-e be kötelező szűrést a határátkelőkön. A pozsonyi sajtó azt valószínűsíti, hogy a határokon történő szűréseket legkorábban a jövő héten vezethetik be, amikor felszabadulnak az országos teszteléssel lekötött egészségügyi kapacitások.