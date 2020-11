A héten újabb szigorításokról dönthet a kormány

Úgy tudjuk, a pedagógust egy debreceni kórházban kezelték, ahol mesterségesen kellett lélegeztetni, de az életét már nem tudták megmenteni.

A tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola egyik pedagógusa sajnálatos módon a koronavírus fertőzés következtében kórházban elhunyt – közölte megkeresésünkre a Karcagi Tankerületi Központ, miután lapunk értesült a pedagógus haláláról. Mint írták, a tankerületi központ ezúton is őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a hozzátartozók számára. Úgy tudjuk, a pedagógust egy debreceni kórházban kezelték, ahol mesterségesen kellett lélegeztetni, de az életét már nem tudták megmenteni. Érdeklődtünk arról is, az iskolában milyen védelmi intézkedések történtek, de erre a kérdésünkre nem kaptunk választ. Így már négy tanárról tudni biztosan, hogy koronavírus-fertőzést követően halt meg. Múlt héten a Pedagógusok Szakszervezete is hírt adott egy újabb áldozatról, ám az elhunyt családja cáfolta, hogy a halálesetnek a vírushoz volt köze. Közben a budapesti Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium tanári karának tizede koronavírusos lett , az intézmény hétfőtől a fenntartó engedélye nélkül is átállt digitális oktatásra – írta a Telex. Újraindítás előtt pedig saját költségen és szülői segítséggel minden diákot, dolgozót tesztelni fognak.