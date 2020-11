Téged is érinthet – Kampány a lakhatási szegénységről

Elbűvölte a magyar nyelv szépséges és idegen hangzása, így lett Szerb Antal és Szabó Magda műveinek avatott műfordítója Len Rix.

Milyen háttérrel rendelkezik a nyelvek és az irodalom területén, mikor kezdett idegen nyelvről angolra fordítani? Mikorra vezethető vissza a magyar irodalom iránti érdeklődése? Az idegen nyelvek ötéves korom óta bűvöletben tartottak. Az első élményem kétnyelvű francia képeskönyvek voltak, melyeket egy régi enciklopédiában találtam. Angol, francia és latin szakon szereztem egyetemi diplomát. Ahogy Szabó Magda, úgy én is latin tanárként helyezkedtem el diplomám megszerzése után. Később az angol irodalom szakot is elvégeztem, és erre szakosodva oktattam egyetemi szinten, de az idegen nyelvek iránti rajongásom soha nem hagyott el. Majd egy „végzetes” napon, 1989. október 23-án – jelentőségét csak később fogtam fel – feleségemmel együtt meglátogattuk egy kollégáját. Egyszer csak megszólalt a telefon. A háziasszony vette fel és magyarul válaszolt. Már maga a hangzás elbűvölt, szépségesnek és idegennek tűnt. Már másnap elhatároztam, hogy megtanulom. Körülbelül egy évvel később, amikorra már uraltam a nyelvtant és elsajátítottam több ezer szót, a dallamos magyarsággal beszélő hölgy férje a kezembe nyomott egy kis, megviselt kötetet és megparancsolta, hogy olvassam el. A könyv Szerb Antal Utas és holdvilágja volt. Három oldalt sem olvastam el, amikor biztos voltam benne, igazi európai mesterműről van szó, amit meghökkentő módon soha nem fordítottak le. Ahogy mondani szokták, a többi már történelem. Ez volt a kulcsfontosságú pillanat, de Magyarország maga már régóta bűvöletben tartott. 1953-ban, tizenegy éves koromban futballbolond voltam, és akkor ugye a „csodálatos magyarok” voltak a világ legnagyobb csapata. Három évvel később következett a forradalom, amikor a híradófelvételeken velem egykorú fiúkat és lányokat lehetett látni, amint Budapest utcáin felvették a harcot az orosz tankokkal szemben. Hősies és felejthetetlen volt. Mikor és mi volt első, megjelent fordítása? Kabdebó Tamás Minden idők című kötete, 1995-ben, egy szemtanú beszámolója 1956 októberének halhatatlan tizenhét napjáról. Első igazi sikeremet azonban az Utas és holdvilággal értem el 2001-ben. Addigra egy saját versemet is kiadtam, illetve Márai Sándor több esszéjét is lefordítottam a Hungarian Quarterly számára. Mi a fordítási megbízások rendje? Sok magyar irodalmi művet olvas és amikor úgy érzi, egy bizonyos könyv érdeklődésre tarthat számot angol nyelvterületen, felhívja rá a nagy-britanniai kiadók figyelmét? Vagy fordítva: Önt keresi meg egy kiadó és bízza meg egy magyar regény lefordításával? Széles körben olvasok két megbízás között, de nagyon ritka, hogy egy kiadó elfogad javaslatot egy fordítótól. Tizenkét megjelent fordításom közül a rövidesen megjelenő Bánffy-kötetem volt az egyetlen, amely az én megkeresésemre valósult meg, a többire én kaptam felkérést. Honnan hallott először Szabó Magda műveiről? Rögtön úgy érezte, hogy a művei közel állnak a szívéhez? Melyeket ültette át angolra? Van egy bizonyos kedvence a lefordítottak közül? Az Utas és holdvilág kedvező kritikái nyomán figyelt fel rám a Random House képviseletében Christopher MacLehose, és megkerestek, hogy lefordítanám- e számukra Az ajtót? Addig nem hallottam róla, de már akkor beleszerettem a könyvbe, amikor a bevezetés első néhány bekezdését elolvastam. A könyv majdnem minden részletét rendkívül megindítónak éreztem. Hogy melyik a kedvencem? Az eddigi három közül, – Az ajtó, Katalin utca és Abigél, a kedvencem az Abigél. Amelyik munka közben a legtöbb örömet szerezte és amelyik a legnagyobb élvezettel és csodálattal töltött el, az az Abigél. Ez annyival több, mint egy „ifjúsági kalandregény”, aminek először tűnik, de hát ezt a magyar olvasóközönség mindig is tudta. Tárgyalásban állok egyébként Az őz lefordításáról is a következő egy-két évben. Ez nagyon különbözik a többi könyvtől, de nagyon hatásos és briliáns stílusban van megírva. Személyesen is találkozott Szabó Magdával? Sajnos nem, de egy nagyon szívélyes levelezést folytattunk faxon keresztül, amelyben kifejezetten segítőkész és biztató volt. Kollaboránsoknak tekintette magunkat, ami nagy bátorítást jelentett a munka során. Szabó Magda, már csak azért is, mert egy műfordító felesége volt, pontosan tudta, mit kell csinálnom, ami nem volt más, mint egy teljesen új szöveget kreálni párhuzamosan az övé mellett, ami szellemében és irodalmi értelemben is hűséges marad az eredeti regényhez. Melyik Szabó-regény bizonyult a legnépszerűbbnek? Az ajtóból kelt el a legtöbb példány, már csak azért is, mert ez van a legrégebben a piacon, de jól fogynak mások is, mióta a New York Times a a Katalin utcát 2018-ban „az év legjobb tíz könyve” között az első helyre sorolta. A két fordítás által begyűjtött fontos díjak és nevezések is sokat segítettek. Mit gondol, mi lehet a Szabó Magda-regények vonzereje a XXI. század olvasói számára? A jellemek, a könyvek izgalmas szerkezete, a feszültség? Minden: a szokatlan, a Nyugaton történelmileg egyszerre fontos és kevéssé ismert tematika, az elbeszélésmód ereje, az érzések intenzitása, az imponáló erkölcsi mélység. Bár több figyelmet szentelnének a kritikusok a puszta művészeti tökélynek, a regények különleges finomságú megformálásának – például annak a módnak, ahogy egyszerű tárgyak, mint ajtók és ablakok egy mintát követnek, Gina lelki fejlődését szimbolizálva magának való, önközpontú iskolásból szomorúbb, bölcsebb, tudatosabb fiatal nővé az élet nehéz kalandjainak küszöbén. Ha a mindezt megalapozó struktúrát nehéz is közvetlenül észrevenni, mindig ott van, és formálja az olvasó tudat alatti reakcióját. Soha nem érzi úgy, hogy Szabó Magda stílusa elavult volna? Soha, egy pillanatra sem! Természetesen Szabó nem követi a divatos magyar módit, hogy „okosan” homályos és szándékosan nehéz legyen, felfoghatatlan hosszú mondatokkal, mindezt annak érdekében, hogy egzisztenciális zűrzavar benyomását keltse. Ennyiben feltétlenül „régimódi”. Én a magam részéről ezt erénynek tekintem. Egyszer-egyszer előfordul a Katalin-utcában és Az ajtóban is, hogy kicsit hatásvadásznak tűnik, de ez a pillanat gyorsan elmúlik és nincs központi szerepe a művészetében. Mennyire ismeri Magyarországot, a magyarokat, a gondolkodásukat, érzéseiket? Gyakran emlegetett közhely, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres fordító legyen, nagyon jártasnak kell lenni az író hazájának pszichéjében. Kérdésére a rövid válasz az, hogy olyan hűségesen követem a szerzőmet, amennyire csak tudom, és bízom benne, tudja, miről beszél. Szó sincs arról, hogy egy magányos angol ember ül az íróasztalánál és saját kedvtelésére kitalál dolgokat. Amit a kinyomtatott oldalon lát, az rengeteg, átgondolt munka eredménye, végtelen mennyiségű korrekció, finomítás és revízió után. Ha kérhetem, azt szeretném, hogy ennek alapján ítéljenek meg. Ami viszont a magyar nemzeti pszichét illeti, de jó, hogy feltette ezt a kérdést! Behunyom a szemem és látom magam előtt a sokféle embert, egytől egyig kifogástalanul magyart, mint amikor a Vörösmarty téren a Gerbeaud egyik oldalsó asztalánál ülök egy meghódíthatatlannak látszó adag somlói galuska társaságában. Velem szemben egy őszhajú, meglehetősen szomorúnak tűnő erdélyi muzsikus játszik a cimbalmon, kezei előre-hátra táncolnak a húrokon. Ahogy bámulattal hallgatom a produkcióját, egy elegáns öltönyt viselő férfi bedob egy bankjegyet a tálkájába. Két diák megjelenésű, meghatározhatatlan nemű fiatal halad el előttem kézen fogva. A következő járókelő egy kedvesen rám mosolygó, erőteljes megjelenésű legény, kopottas farmernadrágban. Úgy néz ki, mint akik valaha a Csepel Művekben dolgoztak és hősies szerepet játszottak az 1956-os forradalomban. Feltűnik egy fiatal roma ember is, fekete bőrdzsekiben, hegedű szembeötlő nyoma nélkül, de látok egy kedves arcú, középkorú asszonyt is, műanyag Tesco bevásárlószatyrokkal. Mindegyikükről sugárzik, hogy Magyarországhoz tartozik, de számomra a legtisztábban maga a nyelv, de különösen a beszélt nyelv, illetve annak a zenében, dalokban és táncokban, az oly sok nagy író művészetében és hangzásában megragadott esszenciája fejezi ki az említett pszichét. Szellemi és érzelmi konstrukcióról van szó, ami a mély történelmi és jelenkori aktuális körülményekből emelkedik ki. Miután én mindezt először az 1956-os tragikus eseményekből és Szerb Antal végzettel terhelt nosztalgiájából kiindulva közelítettem meg, úgy érzem, a magyar lélek energiája, vitalitása, a vidámságra és örömre minden nehézség ellenére is örökös képessége elválaszthatatlan egy mély és maradandó melankóliától. Akár helyes, akár nem, ez az a Magyarország, amit harminc éve szeretek, látszólag soha nem csillapodó szenvedéllyel.



Hosszúlistán Október 5-én, Szabó Magda születésének 103. évfordulóján az írónő angol fordítója, Len Rix videóüzenetben fordult Szabó Magda rajongóihoz, külön kiemelve a debreceni polgárokat, érezhető büszkeséggel térve ki arra is, hogy a város híres szülöttének művei már közel 50 ezer példányban keltek el angol nyelvterületen. A 78 éves műfordítót és az Abigél angol kiadását – még „békeidőben”, amikor rendeltetésszerűen volt képes működni – a londoni Magyar Kulturális Központ mutatta be az irodalom szigetországi rajongóinak, ötletet adva a Népszava tudósítójának, hogy a Szabó Magda és Szerb Antal regényeit angolul közkinccsé tevő műfordító szenvedélyéről és műhelytitkairól faggassa. Mire a terv megvalósult, az interjút már csak e-mailen keresztül lehetett lefolytatni. Az időzítéssel szerencsénk is volt. Éppen az interjú befejezésekor került nyilvánosságra a 2020-as Warwick-díj hosszúlistája, melyen 16 kötet között az Abigél is szerepel. Az 1000 fonttal jutalmazott elismerést három évvel ezelőtt hozta létre a Warwicki Egyetem, azzal a céllal, hogy ellensúlyozza a műfordítások területén tapasztalható egyenlőtlenségeket, egyben reflektorfénybe helyezze az angol nyelvterületen a külföldi női szerzőket. Len Rix egy évvel ezelőtt is az esélyesek között szerepelt, akkor a Katalin utcával. A szűkített lista november elején lát napvilágot, míg magára a – „természetesen” online megrendezett – ceremóniára november 26-án kerül sor.