Trump győztesnek nyilvánította magát és le akarja állíttatni a szavazatszámlálást

Emelték a brit hatóságok a terrorkészültség szintjét az elmúlt napok franciaországi és ausztriai merényletei nyomán. Priti Patel brit belügyminiszter keddi közleményében hangsúlyozta ugyanakkor, hogy elővigyázatossági intézkedésről van szó, amelyet nem valamely konkrét fenyegetés miatt rendeltek el.



Priti Patel közölte: az ötfokozatú skálán



az eddig érvényben volt középső, „jelentős" szintről a második, „súlyos" fokozatúra módosították a nagy-britanniai terrorellenes készültséget.

Az eddigi „jelentős” fokozat a hivatalos besorolás szerint azt jelentette, hogy a hatóságok „valószínűnek” tartottak egy nagy-britanniai terrortámadást. A keddtől érvényes „súlyos” készültségi szint „nagyon valószínűként” határozza meg ugyanezt. A legmagasabb szint a „kritikus”, amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye egy azonnali vagy rövid időn belüli terrortámadás elkövetésének. A gyakorlatban ezt a készültségi szintet közvetlenül súlyos terrortámadások után is többször életbe léptették, arra az időre, amíg a hatóságok vizsgálták, hogy nem fenyeget-e azonnali újabb terrormerénylet. Erre legutóbb 2017-ben volt példa, kétszer is: először a 2017 májusában elkövetett manchesteri öngyilkos merénylet után, amelynek 22 halálos áldozata volt, majd 2017 szeptemberének közepén, miután egy londoni metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de így is 30 utas megsérült. A készültségi szint emeléséről szóló kedd esti bejelentésében Priti Patel éberséget kért a lakosságtól, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy riadalomra nincs ok. A brit belügyminiszter hozzátette:



a nagy-britanniai terrorellenes készültségi szint emelésének közvetlen előzménye az előző esti ausztriai, illetve a múlt heti franciaországi terrortámadás-sorozat.