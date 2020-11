A foci megint kivétel: BL-meccsekre és EB-selejtezőre nem érvényes a szigorítás

Az úszószövetség még nem találkozott hasonló jogi nonszensszel.

Szabó Albert Zétény négy éve úszik a Dombóvári Sportiskola Egyesület színeiben, és a fiú több számban is ott van korosztálya legjobbjai között. A legutóbbi két versenyen mégse vehetett részt, pedig a Bebe becenéven emlegetett srác készült, és időeredményei dobogós helyezést ígértek. Távolmaradása oka az volt, hogy a dombóvári egyesület három tagú elnöksége megvonta versenyzési jogát. Az elnökség arra építette állásfoglalását, hogy szeptember 26-án úszóverseny volt Kaposváron, amin részt vettek a dombóvári klub fiataljai is, s noha a járvány miatt az induló versenyzőkön és edzőiken kívül senki nem léphetett be az uszodatérbe, a fiú szülei mégis bementek oda. Azt is leírták az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe, hogy a dombóvári uszodába se mehetnek be az úszótérbe a szülők, és kötelező az épületben a maszk, Zétény apja azonban ezt sem tartja be. Ráadásul az apa médianyilatkozataival rendszeresen becsmérli az egyesület elnökét, s így rontja az egyesület jó hírét. Emellett az apa zavarja az edzők munkáját is. Az említett apa Szabó Loránd, aki – 2019-es választási vereségééig – több cikluson át volt Dombóvár polgármestere, baloldali és civil támogatással. Szabó köztudottan nagy harcos, sokak szerint megosztó személyiség, így számos ellenséget szerzett már életében. Köztük van a sportegyesület elnöke, Zemán Zoltán is. Szabó gyakran kritizálta Zemán tevékenységét, s – ezért: ha igaza volt, ha nem – érthető, ha az elnök nem szívleli az expolgármestert. Ám ettől még a fent leírt elnökségi döntés védhetetlen. Az ugyanis jogi képtelenség, hogy egy gyereket az apja – vélt vagy valós – vétségéért vonják felelősségre. Mindamellett nem árt tudni, hogy az elnökségnek nincs bizonyítéka arra, ami alapján eljártak Zétény ellen. Szabó Loránd állítja, hogy ők nem voltak bent az uszodatérben, hanem az épület büféjéből, egy zárt ablakon át nézték a versenyt, ami nem volt tilos. Zemán Zoltán megkeresésünkre azt ígérte, tanúkkal fogja bizonyítani, hogy Szabó és felesége bent voltak, ám az általa megnevezett tanúk nem tudták őt megerősíteni. Felhívtuk Zétény edzőjét, hogy valóban volt-e szakmai vitája a fiú apjával, ám ő azt felelte: soha. Az pedig, hogy Szabó Loránd bírálta az egyesület működését, nem jogsértő. Vagyis van egy nonszensz elnökségi határozat, amelynek nem bizonyított az indoklása. Szabó Loránd panaszt nyújtott be az elnökségi döntés ellen, ám a testület nem tárgyalja újra az ügyet, és nem ad fellebbezésre lehetőséget. Amúgy Zemán – kérdésünkre válaszolva – nem titkolta: tudja, hogy az általa vezetett elnökség jogszerűtlen döntést hozott, mégse visszakozik. Azzal érvel, hogy nem tud másképp hatást gyakorolni az őt kritizáló Szabó Lorándra, csak úgy, ha eltiltja a fiát. Az se érdekli, ha Szabó bírósághoz fordul. A volt polgármester ezt meg is tette, de a bíróság lassan dönt, így fia hosszú hónapokig nem versenyezhet. Próbáltunk beszélni az elnökség további tagjaival, ám ők elzárkóztak. Megkerestük a Magyar Úszó Szövetséget (MÚSZ), ahol a szóvivő, Csurka Gergely elmondta: ismerik az ügyet, és látják, hogy az elnökség döntése példátlanul jogsértő, mégis tehetetlenek. Ennek oka az, hogy a dombóvári egyesület korábban nem váltotta ki Zétény licencét a szövetségnél, így a fiúval a MÚSZ-nak nincs jogviszonya. Ha lenne licence, akkor felszólíthatnák az egyesületet, hogy engedjék őt versenyezni. Egyébként az, hogy Zétény eddig licence nélkül versenyzett, nem példa nélküli, előfordul, hogy egy klub licenc nélkül is elindíthatja a gyerekkorú úszóit a versenyeken. Rossz gyakorlat ez, ettől még megteszik a klubok. Zétény csak akkor állhat rajtkőre a következő versenyeken, ha klubot vált. Csakhogy Dombóváron egy klub van, ezért Kaposvárra kellene ingáznia. Szülei viszont nem tudják megoldani, hogy naponta edzésre fuvarozzák őt, ahhoz pedig kicsi még, hogy egyedül utazzon. Zétény amúgy sem akarna klubot váltani, ragaszkodik az edzőjéhez. Nincs megoldás, ki kell várni a bírósági ítéletet.