Már költené Budapest pénzét a kormány

Ez 7 420 új Covid-beteget jelent.

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a mai naptól egész Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett – közölte Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az Operatív törzs szerdai tájékoztatóján.

Felhívta a figyelmet arra, hogy kedden nem sokkal éjfél előtt a Magyar Közlönyben megjelentek azoknak, a koronavírus-járvány miatt elrendelt szigorításoknak a részletei , amelyeket Orbán Viktor jelentette be esti, rendkívüli tájékoztatóján . Gál Kristóf ismertette ezeket. A kormányfő kedden kijárási korlátozásról, a szórakozóhelyek bezárásáról, a kulturális és sportesemények látogatásának szigorúbb feltételeiről, a parkolás ingyenessé tételéről, a tömegközlekedési járatok sűrítéséről, valamint a rendkívüli jogrend, vagyis a veszélyhelyzet elrendeléséről beszélt. A rendelkezések szerdától léptek életbe, kivéve a kijárási korlátozást, amely csütörtöktől érvényes. Utóbbi szerint éjfél és reggel 5 óra között mindenkinek a lakó-, a tartózkodási vagy a szálláshelyén kell tartózkodnia, az utcán csak azok lehetnek, akik éppen dolgoznak, illetve munkahelyükre mennek, illetve onnan jönnek, emellett egészségügyi okokból lehet elhagyni a lakhelyet. Gál Kristóf felhívta a figyelmet arra, hogy a szabályszegőkkel szemben a rendőrség határozottan fel fog lépni, és hangsúlyozta az egyéni felelősség jelentőségét. A szóvivő megjegyezte, hogy a rendőrség növelte az ellenőrzések számát, és hétfő óta szigorúbb szankciókat alkalmazhatnak. Hangsúlyozta, hogy az üzletek, vendéglátóhelyek üzemeltetőinek felelőssége is megnőtt. A rendőrség kedden 5 189 hatósági karantént rendelt el, így már több mint 34 ezren vannak elkülönítve. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 4 219 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 90 988-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 90, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2 063-ra emelkedett. Ismét meghalt egy 28 éves fertőzött, és 99 éves a legidősebb áldozat. Müller Cecília elmondta, hogy az egész világon, így Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma. Ez azt jelenti, hogy nem ugyanannyival nő naponta, hanem akár többszörösére is emelkedhet a napi új fertőzöttek száma. 21 232-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 67 693 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 31 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. Kórházban 4871 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 355-en vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília kijelentette, hogy ez nagyon igénybe veszi az egészségügyet, és valamennyi intézményt megterhel. Megjegyezte, hogy az intézkedések azt a célt is szolgálják, hogy a kórházak működőképességét megtartsák, és a hatékony gyógyításhoz biztosítsák a feltételeket. Úgy fogalmazott, hogy jelentős többletterhelést ró most az ápolókra és orvosokra a járvány ezen szakasza. Kijelentette, hogy a világon már számos helyen kimerülnek az egészségügyi kapacitások, Magyarországon ezt szeretnék elkerülni. Emlékeztetett arra, hogy a fertőzés már itthon is majdnem minden településen megjelent.