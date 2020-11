Egy család egy sor a moziban – tiltakoznak a szolgáltatók az életszerűtlen szabályozás miatt

Az új, pontosított és szigorúbb részletszabályokkal a diszkókra egészen biztosan lakat kerül.

„Menjenek a fenébe, visszhall” – így vágta ránk a telefont az egyik belvárosi zenés szórakozóhely üzemeltetője, amikor arról érdeklődtünk volna, hogy látják, mit tudnak tenni azok után, hogy a kormány bejelentette a legújabb, a diszkókat lenullázó, a zenés pubok működését erősen korlátozó vírusellenes döntéseit.

Van oka az elkeseredésre: a Magyar Közlönyben most megjelent rendkívüli rendszabályok alapján jó időre felfüggesztheti a működését. Mivel még a legtöbben most értelmezgetik a szabályt, így egyelőre névvel szórakoztatóhely üzemeltető nem nyilatkozott. Név nélkül többen is jelezték:

immáron azon gondolkoznak, hogy végleg lehúzzák a rolót.

A rendelet szerint ezután tilos lesz „válogatott lemezbemutatás vagy élő adás útján nyújtott zeneszolgáltatás” , hacsak nem a közönség előre megváltotta az ülőhelyeit.

A nyakatekert megfogalmazás nem véletlen: jogilag nem létezik a zenés táncos szórakozóhelyek fogalma. Ugyanakkor így viszont nem is igazán lehet kibújni a szabályozás alól, azaz a diszkós hiába próbálná magát „kulturális rendezvénnyé” nyilváníttatni, mivel ezekre is szigorú részletszabályok vonatkoznak, azaz ott is minden harmadik helyet foglalhatják el a résztvevők, illetve 1,5 méter védőtávolságot kell tartani egymástól. Hasonlóan: a rendelet „válogatott lemezbemutatásról beszél”, azaz elvileg ha egy DJ egyetlen CD-re felmásolja a műsorát akkor is csak annyit ér el, hogy a vendégei az előre lefoglalt helyükön kell, hogy végighallgassák a műsort. Ráadásul a most megjelent jogszabály szerint vendéglátóhelyek csak tizenegyig tudnak nyitva tartani, éjféltől hajnali ötig lakhelyelhagyási tilalmat írt elő a lakosság számára a kormány.

Ugyanakkor kérdés, hogy érdemes-e megkockáztatni a gumiparagrafusok alapján jogászkodást, mivel a jogszabály súlyos szankciókat is rendel a jogsértőkkel szemben, azaz nemcsak akár egymilliós bírságot is kiszabhatnak, ám akár egy évre is bezárhatják a helyet.

„Eleve a 11 órás korlátozás is már a diszkósok fékentartására szolgált” – vélekedett egy szakmai forrásunk, ám az akkor nem működött. Így volt, ahol előre hozták a bulikat és hat órakor már dübörgött a zene.

Az új, pontosított és szigorúbb részletszabályokkal a diszkókra így egészen biztosan lakat kerül az élőzenés pubok elvileg még maradhatnak, ám úgy, hogy a vendégek előre lefoglalják az ilyen rendezvényekre a helyeiket. Az egyik szórakozóhely üzemeltetője úgy látja: ilyenre, elvétve volt példa – rendszerint a zenekar kérte, hogy ilyen félig-meddig zárt körű koncertet tarthasson – ám erősen kérdéses, hogy ugyanúgy meg tudják tartani a koncertjeiket. Ami biztos: a jogszabály már november negyedikén, azaz szerdán hatályba lépett, így a mostanra hirdetett rendezvények már biztosan elmaradnak.

A zenés-táncos szórakozóhelyek fognak bezárni, míg azok a pubok, ahol volt ételszolgáltatás azok gépzenével, de tovább működhetnek

– tudtuk meg Kovács Lászlótól a Magyar Vendéglátó Ipartestület elnökétől. Már ha tudnak: ugyan az elnök szerint egyelőre annak is örülnek, hogy külföldi mintára nem zárták be az összes éttermet, az más kérdés, hogy a szektorban már tiltás nélkül is tragikus a helyzet.

Immáron ugyanis érzékelhető, hogy az emberek nem mernek elmenni vendéglátóhelyekre. Így a fővárosi éttermekben immáron drasztikusan, felére visszaesett a forgalom. Ráadásul ha jövő tavaszra elmúlik is a veszélyhelyzet, hiába nyithatnak újra a most kényszerűen bezáró vendéglők, éttermek, mivel jó idő lesz mire a forgalom újrarendeződik. „Aki most azt mondja, hogy van B vagy C terve az nem mond igazat” – fogalmaz az elnök. A szakmában gyakorlatilag naponta kell újratervezni és kérdéses, hogy hányan lesznek, akik úgy döntenek, hogy így már nincs értelme folytatni. Szerinte nem túlzás, hogy akár jövő tavaszra a mostani éttermek akár fele is befejezheti így a működését. Különösen, hogy érthetetlen mód a kormány a házhoz szállítás áfáját továbbra is 27 százalékos áfakörben tartja, így a házhoz szállítás a vendéglátóhelyek egy jó részének nem jelentett ilyenformán menekülési utat.