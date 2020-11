Több száz gyermekkereskedőre csaptak le Európa-szerte

A videófelvételek kiértékelése megerősítette, hogy egy elkövetője volt a hétfő esti bécsi iszlamista merényletnek - jelentette ki Karl Nehammer osztrák belügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, a rendőrségnek átadott több mint húszezer felvétel - egy terabyte anyag - átvizsgálásával jutottak erre a megállapításra. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a szlovák titkosszolgálat tájékoztatta az osztrák szövetségi alkotmányvédelmi és terrorelhárítási hivatalt (BVT) a 20 éves elkövető lőszervásárlási próbálkozásáról. Ugyanakkor elismerte azt is, hogy "a további lépéseket illetően valami egyértelműen kisiklott az ezzel kapcsolatos kommunikációban". Nehammer ezért független vizsgálóbizottság létrehozását sürgette. Nehammer szerint a tettes, akit a rendőrség agyonlőtt, "tökéletesen" félrevezette az iszlamista hátterű bűnözőknek a társadalomba való visszaintegrálásával foglalkozó szervezetet. Az osztrák hatóságok 14 embert vettek őrizetbe a merénylettel összefüggésben. A migrációs hátterű gyanúsítottak 18 és 28 év közöttiek, egyesek közülük külföldi állampolgárok. Az APA osztrák hírügynökség a belügyminisztériumra hivatkozva közölte, hogy Bécsben továbbra is magas fokú biztonsági készültség van érvényben. Hétfőn este az osztrák hatóságok által Kujtim Fejzulai néven azonosított - albán gyökerekkel rendelkező - merénylő négy embert ölt meg, huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában egy zsinagóga közelében. Az APA osztrák hírügynökség értesülései szerint a terrorista a állandó látogatója volt Hasnerstraße utcában található hírhedt bécsi mecsetnek, amelyet a hatóságok többször is említettek a szélsőséges iszlamista körökkel összefüggésben. Az ausztriai muszlim hitközség (IGGÖ) az APA-nak nyilatkozva elhatárolódott a szóban forgó imaháztól, amely fölött - mint hangsúlyozta - nincs ellenőrzése. A mecsetben a többi között Mohamed M. és az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaként kilenc év börtönre elítélt Lorenz K. ismert iszlamisták is gyakran megfordultak. Az egyelőre nem világos, hogy Fejzulai kapcsolatba került-e velük.