Óriási magyar kézilabdasiker a spanyolok ellen az Eurokupában

Kövesse figyelemmel a Népszaván a percről percre tudósítást a Puskás Arénából.

Az előző két mérkőzéshez hasonlóan három támadóval kezd a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A rivális Juventusban szezonbeli első BL-meccsét játssza majd Cristiano Ronaldo és a védelembe visszatér a sérüléséből felépült Giorgio Chiellini.



45+1. perc: Vége az első játékrésznek, a Ferencváros több lövéssel próbálkozott ellenfelénél, de kaput nem talált. Talán majd a második félidőben.



45. perc: Egy perc hosszabbítás lesz.



43. perc: Ramsey iramodott meg a jobb szélen, középen Ronaldo várta a labdát több zöld mezes gyűrűjében, a labda érkezett is, de a túlerőnek köszönhetően sikerült felszabadítani.



35. perc: Ronaldo kezdett szólóba, majd Moratát ugratta ki, aki előzékenyen visszatette a labdát a portugálnak, Blazic azonban időben csúszott oda, góltól mentette meg csapatát.



31. perc: Eltelt az első fél óra, a Ferencváros nem futballozik megilletődötten, ugyanakkor a vendégek hamar vezetést szereztek, így egyelőre a papírforma látszik érvényesülni.



26. perc: Egyből fordult az FTC, Lovrencsics passza után Zubkov 11 méterről lőtte a kapu mellé.



25. perc: Újabb vendég lehetőség, Ronaldo lépett ki üresen, az alapvonalig sodródott, így a második hullámban érkező Chiesához passzolta hátra a labdát, az ő lövése Dibuszon túl jutott, de elakadt egy blokkoló lábban.



23. perc: A műsorközlő magyarul, majd angolul is figyelmeztette a jelenlévőket, hogy tartsák magukon a maszkot.



20. perc: Tokmac indult meg középen, rávezette a labdát a hátráló Bonuccire, majd 18 méterről lövésre szánta el magát az FTC támadója, azonban a gyenge próbálkozás a kapu mellett szállt el.



19. perc: Grinfeld először nyúlt a sárga laphoz, Botkának mutatta fel Cuadrado buktatása miatt.



16. perc: Lovrencsics robogott el a jobb szélen, ki is harcolt egy szögletet. Isael nem ívelte be egyből, hosszabb labdajáratás után Somália eresztett el egy nem túl acélos lövést a tizenhatoson belülről. Szczesnynek egyelőre nem volt érdemi dolga.



13. perc: A bekapott gól nem fogta meg látványosan a hazai együttest, sőt, a hazai publikumot sem viselte meg nagyon, dobokkal, énekekkel továbbra is aktívan buzdítja az FTC játékosait.



7. perc: GÓL! Cuadrado robogott el a jobb szélen, középen Morata érkezett, s két méterről az üres kapuba passzolt, Dibusznak esélye sem volt. (0-1) 4. perc: Nem meglepő módon Cristiano Ronaldo neve mellé jegyezhettük fel az első lövést, a 16 méterről eleresztett próbálkozást fogta Dibusz. 1. perc: Isael indíthatta útjára a labdát, zúg a ria, ria, hungária a nagyon jó atmoszférájú stadionban. A Szczesny kapuja mögött található szektorban a szurkolók elég sűrűn helyezkednek el egymáshoz képest, a stadion többi részében viszont úgy tűnik, betartják az előírásokat.

Ferencváros – Juventus 0-1 Puskás Aréna. Játékvezető: Orel Grinfeld (izraeli)



Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka – Somalia, Sigér, Haratin – Zubkov, Isael, Nguen.

Vezetőedző: Szerhij Rebrov Juventus: Szczesny – Chiellini, Bonucci, Danilo – Cuadrado, Rabiot, Arthur, Ramsey - Chiesa, Morata, Ronaldo.

Vezetőedző: Andrea Pirlo



Gólszerző: Morata (7.)



Sárga lap: Botka (19.)