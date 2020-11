Jövőre az idei tűzijátékot nézhetjük

A kormány ingyenes parkolással és éjszakai kijárási korlátozással kívánja elérni a fertőzés terjedésének lassulását.

Mint arról lapunk is beszámolt , Orbán Viktor kedden este jelentette be a kormány lépéseit, amellyel a járvány terjedését kívánja lassítani. Ezek között szerepel az, hogy éjfél és reggel 5 között kijárási korlátozás lépett életbe. Egyúttal ingyenessé tették a parkolást is.