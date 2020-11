Eldőlt: jogállamisághoz kötik az uniós forrásokat

Kellemetlen pillanatok elé nézhet a magyar kormány.

Az Unió soros elnökséget betöltő Németország brüsszeli képviseletének vezetője, Michael Clauss azt mondta a megállapodást követően, hogy az új feltételességi mechanizmus megerősíti az uniós költségvetés védelmét, abban az esetben, ha a jogállamiság elveinek megsértése az uniós pénzeszközökkel való visszaéléshez vezet. Az Eurológus idézi Cseh Katalint, a Momentum EP-képviselőjét is, aki az EP tárgyalódelegációjának tagja volt. Értékelése szerint sikerült kidolgozni egy olyan mechanizmust, amely azon túl, hogy nagyon komoly antikorrupciós intézkedést tartalmaz, a jogállamiság sérelmére is kiterjed. "Például alkalmazható a bírói függetlenség megsértése esetére is, illetve támaszkodik az Európai Bizottság által bevezetett jogállamisági jelentések tartalmára is. Kijelenthető, hogy hosszú évek után végre van egy olyan garancia az Európai Unió kezében, amely a jogállamisági garanciákhoz kötheti az uniós pénzek kifizetését." - fogalmazott.