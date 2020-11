Kész a jogállami alku, de a harcnak még nincs vége

A szerzők történelmi jelzőkkel illették a jogállamiságot az uniós pénzekhez kötő feltételes megállapodást, de a végleges jóváhagyásáig még néhány lépés hátra van.

Feltételes megállapodás született a társjogalkotók, az Európai Parlament és a kormányokat tömörítő EU Tanácsot képviselő soros német elnökség között arról a rendelettervezetről, amely a jövőben a jogállam tiszteletben tartásához köti az uniós kifizetéseket. A kompromisszumos szöveget még jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek és a tagállamközi döntéshozó szervnek is, mielőtt életbe lép. Az EP szinte biztosan zöld utat ad a jogszabálynak, az EU Tanácsban pedig elég az országok minősített többségének a szavazata az elfogadásához, vagyis egy esetleges magyar vagy lengyel egyet nem értés esetén is hatályba léphet. A kérdés az, hogy az ellentábor élni fog-e vétójogával a járvány utáni helyreállítási alap jóváhagyásához szükséges és egyhangúsághoz kötött döntés meghozatalakor. Korábban Budapest és Varsó is világossá tette: a jogállami feltételrendszer létrehozása elleni tiltakozását ilyen formában fogja kifejezni. A megállapodás három héten át tartott egyeztetéseken megszületett és egyelőre nem publikus szövegét egyaránt méltatták a parlament és a német EU-elnökség képviselői. Értékelésük szerint a kompromisszum megfelelő garanciákat tartalmaz arra, hogy megfosszák az uniós támogatásoktól azokat a tagállamokat, amelyekben a jogállami elvek be nem tartása vagy be nem tartásának kockázata miatt sérülnek az Unió pénzügyi érdekei. Egy nevének elhallgatását kérő parlamenti forrás példaként az EU bírósága által elmeszelt magyar civil törvényt hozta fel példának, mondván: ha a rendelet már hatályban lenne, Magyarország simán eleshetne brüsszeli támogatásoktól, amiért a jogszabályt öt hónappal az ítélet meghozatala után sem hozta összhangba a közösségi joggal, és egy sor NGO emiatt nem tud uniós pénzekre pályázni. A feltételes megállapodásban a társjogalkotók rögzítették, hogy melyek azok a jogsértések, amelyek pénzügyi szankciókat vonhatnak maguk után. Ezek közé tartozik például az igazságszolgáltatás függetlenségének a csorbítása, az önkényes vagy törvénytelen döntések kiigazításának hiánya vagy a jogorvoslat korlátozása. A felek egyetértettek abban is, hogy a szankciók nem sújthatják a támogatások végső kedvezményezettjeit, és az Európai Bizottság feladatául szabták, hogy ennek a követelménynek minden rendelkezésére álló eszközzel érvényt szerezzen.