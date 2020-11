Kifigurázta az iszlamista terrort, most bujkálni kényszerül egy rotterdami tanár

Tibor Gaspar mellett az elit rendőrségi egységek korábbi három igazgatóját is korrupcióval, illetve bűnszervezet létrehozásával gyanúsítják.

Szlovákiában csütörtökön reggel őrizetbe vették Tibor Gaspar volt országos rendőrfőkapitányt és az elit rendőrségi egységek korábbi három igazgatóját – jelentette a TASR közszolgálati hírügynökség. – A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói a Tisztítótűz fedőnevű razzia során több gyanúsítottat vettek őrizetbe törvénysértések miatt – közölte a hírügynökséggel Jana Tökölyová, a Különleges Ügyészi Hivatal szóvivője.

A pozsonyi média jelentései szerint Tibor Gaspar mellett a nyomozók őrizetbe vették Peter Hraąkot, a NAKA volt vezetőjét is. Az érintetteket lakóhelyükön vették őrizetbe, és házkutatásokat is tartottak náluk. A volt országos rendőrfőkapitány őrizetbe vételét ügyvédje, Marek Para is megerősítette. Tibor Gaspar 2018 tavaszán Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása után kényszerült távozni a szlovák rendőrség éléről. A Markíza kereskedelmi televízió úgy tudja, hogy az őrizetbe vettek között van továbbá Marián Zatocha, a Szlovák Információs Szolgálat lehallgatásokért felelős egykori vezetője, Robert Krajmer, a rendőrség korrupcióellenes egységének volt parancsnoka és a rendőrség különleges pénzügyi egységének volt igazgatója, Bernard Slobodník. Az Aktuality.sk hírportál azt feltételezi, hogy a razzia összefügghet annak a különleges nyomozói csoportnak a tevékenységével, amely Ludovít Makónak, a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatala volt vezetőjének, illetve Frantisek Böhmnek, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) egykori munkatársának a vallomásait vizsgálja. Ludovít Makó ügyével összefüggésben a rendőrség már októberben őrizetbe vette Dusan Kovácikot, a legsúlyosabb bűncselekményekben eljáró szlovákiai különleges ügyészség vezetőjét. Dusan Kovácik jelenleg vizsgálati fogságban van. A Parameter.sk szerdán arról számolt be, hogy Tibor Gaspar feljelentést tett a Speciális Ügyészségen Bernard Slobodník és más személyek ellen. Gaspar az ügyészségről távozóban annyit közölt, hogy feljelentést tett az említettek ellen, akik szerinte arra készülnek, hogy besározzák a nevét.