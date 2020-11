FTC: Azt gondoltuk magunktól, a rendőrség belátó lesz

A Ferencvárosi Torna Club (FTC) nem egyeztetett a kormánnyal vagy a rendőrséggel azelőtt, hogy holnapjukon megjelent a szerda esti FTC-Juventus meccsről hazafelé tartó szurkolóknak szóló közleményük - közölte a klub a Népszava megkeresésére. A Fradi minden résztvevőt arra kért, hogy őrizze meg a jegyét, és nem csak azért, mert ezek egyúttal a Barcelona elleni mérkőzés belépőjének is számítanak.

„Ennél is fontosabb a kijárási korlátozás szempontjából, hogy közúti vagy más módon történő hazautazás közbeni ellenőrzéskor be tudja mutatni a jegyét és személyes iratait, illetve szállásfoglalását. Szurkolóink ezzel tudják igazolni, hogy jelen voltak a Juventus elleni mérkőzésen, valamint azt is, hogy hova tartanak” - írta még a meccs előtt a klub.

Lapunk arra volt kíváncsi, hogy pontosan kivel tárgyaltak a közlemény publikálása előtt, ki adott ígéretet arra, hogy a kijárási korlátozás betartását ellenőrző rendőrök másként járnak majd el a meccsről hazaigyekvő drukkerekkel szemben – és ha nem volt ilyen háttéregyezmény, nem érzik-e felelőtlenségnek, hogy kvázi igazolványként emlegették a meccsre szóló jegyeket. Az FTC rövid levélben válaszolt, melyet kérésükre változtatás nélkül közlünk: „Az FTC senkivel sem tárgyalt, semmilyen ígéretet nem kért és nem kapott, logikus lépésnek tűnt, hogy szurkolóinkat tanácsokkal segítsük. Az FTC rendszeresen tájékoztatja a szurkolóit a legfontosabbnak vélt ügyekben, most is ez történt. Azt gondoltuk magunktól, hogy a rendőrség belátó lesz. Egyébként a mérkőzés lefújása és a kijárási korlátozás kezdete között több mint 1 óra volt, a szurkolóinknak néhány százaléka lehetett, aki 1 óra alatt nem ért haza. Az FTC semmiféle problémáról nem értesült. A kérésünk, hogy ne dobják ki a jegyüket, egyébként azért is fontos volt, mert ez a jegy bérlet és egyben a Barcelona elleni mérkőzésen a belépésre is szolgál.” Hogy a Fradi miért gondolta, hogy a kormányrendelet betartását mindenkin egyformán számon kérő rendőrök majd „belátóak” és megértőek lesznek, ha meglátnak egy meccsjegyet, az a reakcióból nem derült ki – a sportklub pedig a saját felelősségére vonatkozó kérdésre sem válaszolt. Lapunk mindenesetre rendőrséget is megkérdezte: tett-e ígéretet az ORFK bármely vezetője a Fradinak és az FTC-Juventus meccs szervezőinek arról, hogy az igazoltató rendőrök a meccsjegyet felmutató szurkolókat csak figyelmeztetésben részesítik, vagy nem is intézkednek velük szemben. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy - ha nem volt ilyen megállapodás - a meccsel összefüggésben a rendőrök hány személlyel szemben intézkedtek a kijárási korlátozás vagy a maszkhasználat előírásainak megszegése miatt, ebből hány esetben figyelmeztették, bírságolták vagy jelentették fel az érintetteket. Ha kapunk válaszokat, arról is beszámolunk majd.