Rágalmazási per lett a gyulai korrupciós vádakból

A nem megfelelő tanórai távolságtartásra és a maszkviselés hiányára panaszkodik sok szülő. Távoktatást és karantént gyakran akkor sem rendelnek el, ha fertőzöttet találnak, a kontaktkutatás pedig elégtelen.

Minket szerencsére eddig elkerült a vírus, és nagyon szeretném, ha ez így is maradna. Ezért is engedem egyre nehezebb szívvel iskolába a gyerekeimet – nyilatkozta lapunknak egy gimnazista és egy általános iskolás tanuló édesanyja. Mindketten Pest megyei intézményekbe járnak, és mindkét iskolában volt már fertőzés: a középiskolában jelenleg három tanuló és két pedagógus, az általános iskolában egy tanár fertőzött. A fertőzöttségi adatokat az iskolák weboldalán is közlik. Bár az édesanya szerint a járvány elleni védekezést iskoláik a lehetőségekhez mérten jól kezelik, az országos járványügyi statisztikák szerinte egyre nagyobb aggodalomra adnak okot, s félő, hogy az eddigi megelőző intézkedések lassan nem lesznek elegendők. Ezt támasztja alá a Szülői Hang Közösség friss - nem reprezentatív - felmérése is, amelyet tízezer szülő között végeztek. A megkérdezettek 71 százaléka a tanórai távolságtartás és a maszkviselés hiányára panaszkodott, 70 százalékuk szerint fertőzés esetén nincs megfelelő kontaktkutatás, tesztelés. A válaszadók 57 százaléka tartja problémának, hogy gyakran elmarad a távoktatás vagy a karantén elrendelése még akkor is, ha valaki megfertőződik. Vegyes a kép a szülő és az iskola kommunikációja tekintetében: vannak pozitív visszajelzések, de a válaszadók 31 százaléka kifejezetten elégedetlen. Érdekvédelmi szervezetek hetek óta kérik, hogy az oktatási kormányzat közöljön összesített adatokat az iskolák fertőzöttségéről. Az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ hétfőn azt írta megkeresésünkre, az iskolák maguk döntik el, milyen járványügyi adatokat tesznek közzé. Ugyanakkor van, ahol a tankerület ezt kifejezetten kéri is az intézményektől. – Iskoláink, a tankerületi központ kérésére, saját hatáskörben, a helyben szokásos információs csatornákon keresztül tájékoztatják és informálják a szülőket a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos aktuális iskolai érintettségről – közölte lapunkkal a Belső-Pesti Tankerületi Központ. Elárulták azt is, hogy az általuk fenntartott iskolák mintegy 22,6 ezer diákjából szeptember elsejétől összesen 242-en, a 2637 pedagógusból pedig 73-an kapták el az új típusú koronavírust. Ám például a Közép-Budai Tankerületben már nem minden iskola teszi közzé az adatokat. A tankerületi központ a Népszava érdeklődésére elismerte, hogy nem is kérik tőlük, erről az iskolák vezetői önállóan dönthetnek. November 4-én egyébként 72 diák és 27 pedagógus volt igazoltan Covid-pozitív a tankerület iskoláiban. A helyzetet azonban súlyosbíthatja, hogy elsősorban csak a tüneteket mutató fertőzötteket tesztelik, holott tudható, hogy a gyerekek tünetmentesen is hordozhatják a vírust. – A látókörünkben van egy háromgyermekes család, ahol a nagyszülők voltak fertőzöttek. A szülők saját költségükön magukat és a gyerekeket is teszteltették, így derült ki, hogy az egyik, egyébként teljesen egészségesnek tűnő, virgonc kisgyermek szintén elkapta a vírust – mesélte Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Ez pedig különösen nagy veszélyt jelenthet a krónikus beteg pedagógusokra, családtagokra. Egy édesapa nemrég a közösségi oldalán osztotta meg: keddtől nem engedi iskolába három gyermekét – egyikőjüknek tüdőbetegsége van. Az iskola igazgatójától felmentést is kaptak. A Klebelsberg Központ lapunknak azt írta, a járványhelyzetre tekintettel valóban van arra lehetőség, hogy a veszélyeztetett gyerekek igazgatói engedéllyel, a pedagógusokkal egyeztetve otthonról tanulhassanak. Arra a kérdésre, felmentést kaphatnak-e azok az egyébként egészséges tanulók is, akiknek krónikus beteg családtagjaik vannak, nem kaptunk választ. Horváth Péter iskolaigazgató, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke viszont úgy látja, az említett ügyben bölcs döntést hozott az intézményvezető azzal, hogy mindhárom gyermeket felmentette. Hozzátette: a mostani helyzetben az igazgatóknak nagyobb döntési szabadságot kellene kapniuk.