Száz fölött az egy nap alatt Covidban elhunytak száma

A Magyarországon is tomboló koronavírus-járványban péntekre csaknem ötezernyi új fertőzöttet találtak.

Péntek reggelre 4709 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 99 625 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – közölte a legfrissebb adatokat a kormányzati tájékoztató oldal. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2250-re emelkedett, 23 213-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 74 162 ember. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 30 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 5489 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 391-en vannak lélegeztetőgépen. Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása. Ezért a járvány elleni védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Mindenkinek be kell tartani a szabályokat, óriási az egyéni felelősség. Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon, A védelmi intézkedések a járvány lassítását szolgálják és ezzel az egészségügy teljesítőképességét is védjük – hívták fel a figyelmet.