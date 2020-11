Bécsi merénylet: házkutatást tartottak Németországban

Georgia megfordult, ezzel Biden elérte a döntetlenhez szükséges 269 elektort, de nem fog itt megállni.

Trump volt kampányfőnöke és tanácsadója, Steve Bannon saját podcastjában arról beszélt, hogy a választások után Trumpnak ki kell rúgnia Anthony Fauci járványügyi szakértőt és Christopher Wrey FBI-igazgatót. Azonban nem állt meg itt, hanem azzal folytatta, hogy levágott fejüket karóra kell tűzni a Fehér Ház előtt, amiből majd minden tisztségviselő tudni fogja, mi vár rá, ha nem áll be az elnök mögé. A YouTube és a többi nagy közösségi médiamegosztó néhány órán belül eltávolította a podcastot, mert úgy ítélték meg, hogy erőszakra buzdított. A magyar szélsőjobboldalon is népszerű Bannon ellen mellesleg csalás miatt folyik eljárás, mert saját céljaira használt olyan pénzt, amelyet Trump „mezei” támogatói a mexikói határon építendő falra adtak össze.



Anthony Fauci fejét karón látná Bannon Fotó: KEVIN DIETSCH / AFP or licensors

Az elnök magyar idő szerint péntekre virradóra rövid beszédet tartott a Fehér Ház sajtótermében. Ezen leszögezte, hogy már megnyerte a választást, amelyet sötét erők el akarnak csalni, ezért egyre újabb voksokat varázsolnak elő a semmiből. Felsorolta, hol mindenhol kapott többséget és hozzátette, hogy a republikánus jelöltek sikeresek voltak a képviselőházi és a szenátusi választáson. Megfigyelők azonnal felhívták a figyelmet arra, hogy ezek szerint a gonosz sötét erők ravasz módon csak Trumppal akarnak kibabrálni, nem az egész Republikánus Párttal. A választás Trump számára veszni látszik: Georgiában magyar idő szerint péntek délelőtt 10-kor már Biden vezetett 917 vokssal. Igaz, hogy később még beszámítják a külföldről, köztük a katonai támaszpontokról érkező levélszavazatokat, de feltehetően ezek sem mentik meg Trumpot. Négy éve 12400 külföldi szavazat érkezett, de abból csak 5200 volt katonáké. Utóbbiak többségükben általában jobbra szavaznak, ellenben ez nem igaz a külföldön élő civil amerikaiakra. Az állam 16 elektori szavazatával Bidennek már 269 lenne – vagyis a számára legrosszabb esetben is döntetlen állna elő. Ez azonban nem valószínű, mert alighanem Pennsylvania is Bidené lesz, továbbá ő vezet Arizonában és Nevadában is.



Nem lenne ekkora a felfordulás és bizonytalanság, ha a Trump elnök által néhány hónapja a posta élére állított republikánus igazgató nem szabotálta volna szándékosan a levélszavazatok kézbesítését. A Washington Post cikke szerint mintegy 150 ezer voks lapul azokban a borítékokban, amelyek még a keddi urnazárás előtt érkezett a postahivatalokba, ahol fel is dolgozták, ám nem kézbesítették őket. Pennsylvania 3439 szavazata még nem veszett el, mert azokat ma estig beszámítják. Nevada keddig vár türelmesen a maga 4518 borítékára, Észak-Karolina csütörtökig a saját 2958-ára. Georgiában és Arizonában azonban lejárt a határidő, az ottani késő voksok (853 és 864) tehát nem számítanak bele a végeredménybe. A posta egy szövetségi bíró döntése ellenére nem csinált leltárt kedden délután 3-kor, hogy minden nála lévő szavazatot még aznap kézbesítsen.