Meghalt Gulyás Zoltán színész, a DK önkormányzati képviselője

A Haller delta projekt során új vágánypár létesült a Haller utca és a Soroksári út között észak-pesti irányba.

Karácsony Gergely főpolgármester a pénteki átadáson elmondta, a budai fonódó villamoshálózathoz hasonlót szeretnének a pesti oldalon is megvalósítani, továbbfejlesztve ezzel az átszállásmentes közlekedést. Ebben a most csaknem kétmilliárd forintból megvalósított projekt egy apró, de nagyon fontos lépés - közölte. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az elkövetkezendő években a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt valószínűleg szűkülni fognak a budapesti fejlesztési források. "Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan típusú beruházásokat csináljunk, amelyek nem a látványterveken néznek ki jól, hanem a valóságban" jelentenek érdemi segítséget a budapestieknek - fogalmazott. Karácsony Gergely közölte, a fejlesztés nagy segítséget jelent majd a 3-as metróvonal középső szakaszának felújítása alatt, hiszen a Nagyvárad térről a belváros felé lehet majd utazni a villamossal. Hosszú távon pedig nemcsak Ferencváros, hanem akár Pesterzsébet közvetlen villamoskapcsolatát is lehetővé teszi majd - mutatott rá.



Bolla Tibor, a BKV Zrt. vezérigazgatója az év egyik, a villamosközlekedést érintő legjelentősebb fejlesztésének nevezte a Haller delta projektet. A beruházás, amelyre a fővárosi önkormányzat 1,8 milliárd forintot biztosított, tavasszal kezdődött és határidőre befejeződött - emelte ki. Elmondta, hogy több mint 1,2 kilométernyi vágány épült, 770 méternyi távközlési és 750 méternyi közvilágítási kábelt fektettek le. Az építkezés miatt kilenc fát ki kellett vágni, de ötvenegy újat ültettek - mondta. Az új vágánypáron szombaton indul meg a közlekedés - közölte Bolla Tibor, hozzátéve, hogy ez egy alternatív útvonal lehet a 3-as metróvonal középső szakaszának szombaton kezdődő felújítása alatt. A BKV és a Budapesti Közlekedési Központ közleményben tudatta, hogy szombattól a 2M villamossal a Nagyvárad térről közvetlenül lesz elérhető a belváros. Az új villamosjárat a Keleti pályaudvartól indulva a 24-es vonalán éri el a Nagyvárad teret, majd a Haller utcáról a Soroksári útra fordulva a 2-es villamos útvonalán a pesti rakparton keresztül a Jászai Mari térig jár, kiszolgálva a belváros számos csomópontját. Közölték azt is, hogy a fejlesztés során 227 méter ivóvíznyomócsövet és 29 felsővezeték-tartó oszlopot is kicseréltek, és energiatakarékos led lámpatestek telepítésével megújult a közvilágítás. A kereszteződés megállói is megújultak, korszerű, akadálymentes kialakítást kaptak. A projekt összetettsége miatt a villamosforgalmat nem érintő munkálatok várhatóan még év végéig zajlanak - olvasható a közleményben.