Biden Pennsylvaniában is átvette a vezetést

Trump pont annyival kaphat ki, mint amennyivel 2016-ban győzött.

Joe Biden Pennsylvaniában is megelőzte Donald Trumpot és ezzel gyakorlatilag megválasztott elnöknek tekinthető. Néhány órával korábban Georgia is átbillent, de azzal még csak Trump győzelme vált lehetetlenné, elvben megmaradt a döntetlen halvány esélye az elektori testületben. Pennsylvania 20 elektora azonban önmagában is átsegíti Bident a 270-es küszöbön, így a meccsnek gyakorlatilag vége. Akárcsak négy éve, több államban ezúttal is hajszálnyi különbség látszik dönteni, csak most éppen az ellenkező irányban. A pennsylvaniai szavazatszámlálás folytatásával Biden ottani 5587 voksnyi előnye valamelyest még nőni fog, s erre lehet számítani Georgián kívül Nevadában is. A kihívó stábja biztos benne, hogy Arizonában és Nevadában is ő lesz a végső győztes. A Trump tábora által eddig Pennsylvaniában, Wisconsinban és másutt kezdeményezett jogi eljárások még sikerük esetén sem írnák felül a választási eredményeket. Úgy tűnik, egyelőre inkább csak jelképes, az elnök és hívei megnyugtatására szánt PR-akciókról van szó. Ha minden így marad, akkor a volt alelnök éppen olyan arányban, 306-232-re veri meg Donald Trumpot, mint ahogyan az győzött 2016-ban Hillary Clinton ellen. (Igaz, akkor Trump táborából két, Clintonéból öt elektor kiszavazott, így a végső eredmény 304:227 lett.)