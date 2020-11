A német egészségügyi miniszter szerint gyengül a járvány dinamikája az országban

Az uniós engedély nélküli oltóanyag forgalomba hozataláért az azt alkalmazó tagállam viseli a felelősséget.

Az Európai Unióban elérhető vagy a jövőben elérhetővé váló oltóanyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó uniós minőségi és jóváhagyási előírásoknak, ettől azonban lehetnek korlátozott eltérések, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy vészhelyzetben, ideiglenesen engedély nélküli termékeket forgalmazzanak – közölte az Európai Bizottság illetékes szóvivője pénteken. Stefan De Keersmaecker a brüsszeli testület sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva közölte, uniós engedély nélküli oltóanyag forgalomba hozataláért az azt alkalmazó tagállam viseli a felelősséget. Hangsúlyozta, az Európai Bizottság számára elsődleges a biztonság, ezért kiemelt fontosságú, hogy uniós jogszabályok szerinti, teljes körű értékelésen alapuló forgalomba hozatali engedély nélkül egyetlen gyógyszer se kerüljön az Európai Unió piacára.

– Amint egy vakcina elérhetővé válik, az Európai Bizottság végzi annak piaci bevezetését az uniós oltási stratégia végrehajtásával – tette hozzá. A szóvivő újságírói kérdésre válaszolva arra reagált, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közölte, Oroszország decemberben kis mennyiségben elkezdi a koronavírus elleni oltóanyaguk szállítását Magyarországra, hogy be tudják vizsgálni az oltóanyagot, és az engedélyezési folyamat utolsó lépéseit is végre tudják hajtani. Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szintén csütörtökön azt közölte, egy kínai gyártótól is kaphat vakcinamintát Magyarország bevizsgálásra. Az Európai Bizottság szóvivői múlt héten arra hívták fel a figyelmet, hogy csak úgy nem lehet kínai és orosz oltóanyagot behozni az unió területére. Erik Mamer szóvivő azt közölte, hogy minden vakcinának, amely az Európai Unióban elérhető, vagy elérhetővé válik, meg kell felelnie az uniós minőségi és jóváhagyási előírásoknak . Magyarország említése nélkül kiemelte: nem lehetséges egy unión kívüli országból oltóanyagot vásárolni és használni az Európai Unióban, a szükséges és érvényben lévő uniós eljárásoknak és elvárásoknak való megfelelés hiányában