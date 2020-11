Vaskos nyereség az OTP-nél

Vízivás nélkül kell lehúzniuk a hatórás műszakot a bolti eladóknak, mert a munkálatók a bírságtól és a bezárástól tartva egy korty erejére sem engedik levenni a maszkot.

Egyes munkáltatók annyira aggódnak a szigorított maszkhasználat kapcsán a bírság és a bezárás miatt, hogy a bolti dolgozóiknak annyi időre sem engedik levenni a maszkot, amíg kortyolnak egyet a magukkal hozott vizesüvegükből. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetéhez (KASZ) olyan visszajelzés is érkezett, hogy egyes üzletekben már azt sem engedik meg, hogy a dolgozó levigye magával a vizet az eladótérbe. Így igyekeznek a munkáltatók megelőzni, hogy az ivás miatt a dolgozók akár csak egy pillanatra is levegyék a maszkot. Ez azt jelenti, hogy egy 6 órára beosztott pénztárosnak egy korty víz nélkül kell végig dolgoznia a műszakját, hiszen munkaközi szünet csak 6 óránál hosszabb munkaidő esetén jár a munkavállalóknak – magyarázza Karsai Zoltán, a KASZ elnöke. Aki ennél hosszabb műszakban dolgozik, az előbb is elmehet szünetre, de ha sok a vásárló, akkor nem tud kiszállni a kaszából, a pékség részlegen dolgozók pedig nem mindig tudják otthagyni az adott munkafolyamatot. A „mosdószünet” régóta probléma a kereskedelemben, de a maszkhasználat most újabb nehézségek elé állítja a dolgozókat. Különösen problémás a helyzet a pékség jellegű munkakörökben, ahol magas hőmérsékletben dolgoznak a munkavállalók, és számukra ezért védőital adását írja elő a munkavédelmi törvény. Itt kiemelten fontos lenne a rendszeres folyadékfogyasztás, de arra ilyen körülmények között szintén csak a munkaközi szünetben van lehetőség. A munkálatók sok helyen el is vitték a pékségrészlegekből az oda kihelyezett vizes ballonokat – mondta Karsai Zoltán. A boltokban vannak olyan vásárlók is, akik fényképezni kezdték a szerintük a maszkot helytelenül viselő bolti dolgozókat, és a munkáltatók tartanak a civil ruhás ellenőröktől is – sorolta az aggodalmakat a szakszervezeti vezető, aki szerint ezért sok helyen inkább úgy döntöttek, semmilyen körülmények között nem engedik levenni a maszkot a dolgozóknak. Azt azonban a munkáltatók is tudják, hogy ez így nincs jól, és keresik a megfelelő megoldást – tette hozzá.



A maszkhasználat szigorításáról szóló jogszabály hétfőn lépett életbe, kedden pedig egy XX. kerületi boltot már be is záratott a rendőrség három napra, mert öt alkalmazott is szabálytalanul, az állára húzva viselte a maszkot. Az érintett dolgozók fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírságot is kaptak. A maszkhasználat szigorúbb ellenőrzése és a szabályokat be nem tartók büntetése Orbán Viktor kedd esti bejelentkezésében is erős hangsúlyt kapott. Ennek nem várt mellékhatásai már az első napon jelentkeztek - fogalmazott Karsai Zoltán a dolgozói panaszokra utalva. Hangsúlyozta: a maszkviselési szabályok betartásának kiemelt ellenőrzésével egyet tudnak érteni, hiszen a kereskedelem területén dolgozók napi szinten szembesültek olyan vásárlókkal, akik felszólítás ellenére sem voltak hajlandóak maszkot viselni. Azzal is egyetértenek, hogy az eladóknak is be kell tartaniuk a maszkviselési szabályokat, ezzel is példát mutatva az üzletbe betérő vásárlóknak. A maszkban történő munkavégzés azonban nem ugyanaz, mint a maszk nélküli – hívta fel a figyelmet a szakszervezeti vezető. Hangsúlyozta: a fentiek miatt ezért még inkább szükség volna arra, hogy 2 óránként 10 perc maszk nélküli szünetet kapjanak a kereskedelemben dolgozók. Ezt a KASZ ezt már régóta kéri, de hivatalos reakció eddig nem érkezett, igaz, Karsai Zoltán szerint némi egyeztetés már elkezdődött az ügyben.