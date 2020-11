Családi ház kapott lángra a Lupa-szigeten

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség csak a siklóernyős halála miatt indított nyomozást.

Egy tatabányai mentőtiszt, Treszl Gábor is megsérült július 5-én a vértesszőlősi mentésben , amikor egy fára zuhant siklóernyőst a honvédségi helikopter rotorszele lesodort az ágakról. Treszl Gábor a Telexnek elmondta, hogy súlyos sérülései ellenére a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség csak a siklóernyős halála miatt indított nyomozást. A Magyar Honvédség Mi–8-as helikopterének rotorszele miatt a fán ragadt siklóernyős közel 20 métert zuhant , a 3900 lóerős gép újra a mentőcsapat felé repült. A lezuhanó ágak a mentőtiszt fejét és kezét találták el, végül súlyos sérülésekkel szállították a tatabányai kórházba. Treszl Gábor kifogásolta, hogy „amikor egy ellátási helyszínen tizenöt tűzoltót és mentőt sodornak életveszélybe, azzal ezúttal miért nem foglalkozik senki”, ebben az ügyben miért nem indult vizsgálat. A siklóernyős augusztusban meghalt a kórházban.

Elmondása szerint társaival nagyjából öt perce próbálták stabilizálni a férfit, amikor a katonai helikopter teljesen váratlanul megint föléjük szállt.

Több kisebb ág mégis eltalálta őt, felszakadt a feje, a kezébe pedig egy húszcentis ág fúródott. Treszl Gábort mentőhelikopterrel szállították a tatabányai kórházba, ahol összevarrták a fejét, és hazaengedték. A siklóernyős családjával együtt azt várta, hogy a honvédség vállalja a felelősséget.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomoz . A Telex érdeklődésére megerősítették, hogy a mentőtiszt ügyét nem vizsgálják külön. A portál információi szerint a baleset óta még senkit nem hallgattak ki gyanúsítottként. Treszl Gábort december 3-ra tanúként idézték be. A mentőtiszt közölte, hogy akkor feljelentést is tesz, mert nem tud elmenni amellett, hogy azt valamiért senki nem firtatja, hogy a mentés alatt ő súlyosan megsérült, és társai is életveszélyben voltak. Pintér Sándor belügyminiszter szeptember végén az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén elismerte, hogy hiba történt a mentés során.