Ne akarja a kutyát éjfél után sétáltatni

A kiválasztottaknak néhány feltételnek meg kell felelniük és vállalniuk kell, hogy legalább öt évig lelassulnak.

Arról már korábban is lehetett hallani, hogy jelképes összegért házakat kínálva próbáltak benépesíteni olasz településeket, sőt volt, ahol még fizettek is az odaköltözésért. Egy középkori dél-olaszországi falu még tovább lépett: az új lakók vállalkozásának beindítását is támogatja, az olcsón bérelhető lakóhely mellé fizetést is kapnak. Ehhez a jelentkezőknek mindössze két feltételt kell teljesíteniük: olasz lakosnak és 40 évnél fiatalabbnak kell lenniük – írta a Sokszínű Vidék