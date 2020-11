A tévék mostantól megválasztott elnöknek hívják Joe Bident - Trump bíróságra megy

Pennsylvaniában Trump már nem tudja behozni a hátrányát, akkor pedig a többi billegő állam már nem is érdekes.

Az AP hírügynökség, a CNN, a BBC és a FoxNews gyakorlatilag egyszerre, Amerikában nem sokkal dél előtt, magyar idő szerint szombaton fél 6-kor bejelentette, hogy Joseph R. Biden Jr. lesz az Egyesült Államok 46. elnöke. Ettől kezdve a január 20-i ünnepélyes beiktatásig nevének említésekor hozzáteszik a "megválasztott elnök" titulust. A hírre spontán népünnepély tört ki a Fehér Ház környékén. Biden rövid közleményben megtiszteltetésnek nevezte a szavazók bizalmát, később pedig beszédben fordul a nemzethez.



"Megtisztelő és szerénységre int az amerikai nép belém és a megválasztott alelnök Harrisbe vetett bizalma. Példátlan nehézségek ellenére rekord számú amerikai adta le szavazatát, ismét bebizonyítva, milyen mélyen ver a demokrácia Amerika szívében. Most, hogy a kampánynak vége, ideje magunk mögött hagyni az indulatot és a harsány retorikát és nemzetként újra egymásra találni. Itt az ideje Amerika egységének. Semmi sincs, amit ne tudnánk megvalósítani, ha együtt cselekszünk."

A napok óta esedékes verdikt percekkel azt követően született meg, hogy Pennsylvania egy újabb összesítést hozott nyilvánosságra. Eszerint Biden a szavazatok 98 százalékának feldolgozása alapján 3 345 724 voksot kapott, míg a hivatalban lévő, republikánus párti Donald Trumpra 3 311 310 ember szavazott. A kettejük közötti különbség 34 414 szavazat és a még számlálásra váró voksok zöme az erősen Biden felé hajló körzetekből származik, tehát Trumpnak semmi esélye nem maradt hátránya behozására. Az elnököt hivatalosan a decemberben összeülő, 538 tagú elektori kollégium választja majd meg, ahol a győztesnek 270 elektor szavazatára van szüksége az elnökké választáshoz. Biden Pennsylvania megnyerésével jelenleg 273 elektor támogatásával rendelkezik a CNN szerint. A FoxNews és az AP már Arizona 11 elektorát is Bidennek adta. Ezen kívül Nevadában (6 elektor) és Georgiában (16) is Biden vezet, a még „billegő” államok közül Trump egyedül Észak-Karolinában látszik nyerni. A hivatalban lévő elnök azt közölte, hogy hétfőn megindítják a bírósági eljárásokat, mert "az amerikai nép becsületes választást érdemel, ami azt jelenti, hogy a jogszerű szavazatokat mind meg kell számolni, a törvénytelenül leadott voksokat pedig nem". Azzal vádolják Joe Biden kampánycsapatát, hogy a Trump-csapat megfigyelőit nem engedik be a szavazatszámlálásra, valamint, hogy hamis, fabrikált, illetéktelenek által és elhunytak nevében leadott voksokat akarnak beszámoltatni. "Mit rejteget Biden? Nem nyugszom egészen addig, amíg az amerikai nép meg nem kapja azt a becsületes szavazatszámlálást, amelyet megérdemel és amelyet a demokrácia megkövetel" - írja közleményében Donald Trump.

"Nincs több elvesztegetni való időnk"

A járvány, a gazdaság, a klímaváltozás és a rendszerszerű rasszizmus kezelésére kapnak megbízatást - mondta Joe Biden még péntek éjjel a delaware-i Wilmingtonban mondott rövid beszédében. Biden kifejtette: nem vár a munkával, elnöksége első napján tervet terjeszt elő a koronavírus-járvány féken tartására. Mint fogalmazott: a járvány egyre aggasztóbb méreteket ölt, már több mint 240 ezer amerikai halt meg, és a gazdasági talpra állás is lassul. "Nincs több elvesztegetni való időnk a pártcsatározásokra" - jelentette ki. A politikus azt mondta, "megpróbál hidat építeni az ország megosztottság fölött", és arra kérte az amerikaiakat, hogy "emelkedjenek felül a haragjukon" és fogjanak össze.