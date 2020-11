Merkel, Macron és Johnson gratulált Joe Bidennek

"Szívből gratulálok! Az amerikai polgárok döntöttek. Joe Biden lesz az Egyesült Államok 46. elnöke."

Angela Merkel német kancellár gratulált szombaton Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért eredményéhez. Jókívánságait fejezte ki Bidennek Emmanuel Macron francia elnök, Boris Johnson brit és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök. "Szívből gratulálok! Az amerikai polgárok döntöttek. Joe Biden lesz az Egyesült Államok 46. elnöke" - áll Angela Merkel közleményében. "Szívből kívánok szerencsét és sikert, és gratulálok Kamala Harris-nek is, hazája első megválasztott női alelnökének" - tette hozz a német kancellár, hazája első női kormányfője. Mint írta, örül, hogy együtt dolgozhat Joe Bidennel. A Németország és az Egyesült Államok közötti "transzatlanti barátság nélkülözhetetlen, ha meg akarunk birkózni korunk nagy kihívásaival" - emelte ki a kereszténydemokrata politikus. Emmanuel Macron francia államfő is gratulált Joe Biden demokrata párti jelöltnek az amerikai elnökválasztási győzelméhez. "Sok dolgunk lesz a jelenlegi kihívásokkal szemben. Dolgozzunk együtt! - írta a francia elnök a Twitteren angolul is közzétett üzenetében. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió között új transzatlanti viszony kialakítása szükséges, függetlenül attól, hogy melyik jelölt nyeri meg az amerikai elnökválasztást. "A status quóhoz, a régi idők transzatlanti kapcsolataihoz nem fogunk visszatérni" - figyelmeztetett a francia diplomácia vezetője. "Az elmúlt négy év alapvető változása az, hogy Európa kinyilvánította a szuverenitását. A biztonsági területen, a védelmi politikában, a stratégiai autonómia kérdésben" - tette hozzá. Gratulált Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson aratott győzelméhez Boris Johnson konzervatív brit miniszterelnök. Johnson a Twitteren közétett szombat esti nyilatkozatában gratulált Kamala Harrisnek, az Egyesült Államok következő alelnökének is, és történelmi vívmánynak nevezte eredményét. "Az Egyesült Államok a szövetségesünk, és várakozással tekintek jövőbeni szoros együttműködésünk elé azokon a területeken, amelyeket mindkét ország elsődleges fontosságúnak tart, a klímaváltozástól a kereskedelmen át a biztonsági kérdésekig" - fogalmazott üzenetében a brit miniszterelnök.