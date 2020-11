Karácsony: Trump jó volt az Orbán-kormánynak, Biden elnök jó lesz Magyarországnak

Csornán alig maradt egészséges orvos, aki foglalkozna a betegekkel. Konkrétan egy ember.

A Győr-Moson-Sopron megyei városban jóformán alig maradt háziorvos, aki ellássa a betegeket. Egyikük korábban elhunyt, a másik három pedig elkapta a vírust.

Ő is azon háziorvosok közé tartozik, akik megfertőződtek. A Kisalföld cikke szerint csak egy szakember van, aki ellátja a betegeket. Balázs Mihály, a háziorvosi kollegiális rendszer területi vezetője azt mondta: a betegek ellátása nem kerülhet veszélybe és térdre rogyva is, de teszik a dolgukat. Pődör István - aki egyedüliként egészséges - kijelentette, "bírom, mert bírnom kell." A fertőzötti létszám pedig aligha fog csökkenni. Mint lapunk is megírta , tegnap 100 fölé emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma.