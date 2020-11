Biden hozzákezdett a sebek gyógyításához, Trump még vagdalkozik

A megválasztott elnök győzelmi beszéde egy új Amerika reményét vetítette az égre, a tűzijáték pedig Biden és Harris nevét.

Új korszak köszöntött Amerikára és a világra. Ez derült ki a megválasztott elnök, Joe Biden első, a győzelmét ünneplő hirdető beszédéből. Donald Trump megosztó, állandóan katasztrófákkal fenyegető és ellenségeket kereső beszédeivel ellentétben Biden ismét a reményről beszélt. Arról, hogy az amerikaiak együtt meg tudják oldani közös problémáikat. „Most és itt kezdjen véget érni a démonizálás zord korszaka!” - szólított föl megbékélésre. Azt mondta, nem megosztó, hanem egyesítő elnök akar lenni. Érti a vesztesek csalódottságát, hiszen párszor ő is veszített már életében, de „adjunk egymásnak egy esélyt”! Ő nem ismer „vörös és kék”, azaz a republikánusokra vagy a demokratákra szavazó államokat, csak az Egyesült Államokat. „Fejezzük be a másik ellenségnek tekintését, ők nem ellenségek, hanem amerikaiak!” - szólított fel megbékélésre. Biden a 17 perces beszédben csak egyszer ejtette ki Trump nevét és nem foglalkozott azzal a mellékes körülménnyel, hogy a jelenlegi elnök még nem ismerte el vereségét, továbbra is csalást emleget és bíróságok előtt készül megtámadni a választások eredményét. Első feladatként a COVID-19 járvány megfékezését jelölte meg. „Nem tudjuk helyreállítani a gazdaságot, visszaszerezni életkedvünket vagy élvezni az élet legértékesebb pillanatait – megölelni unokáinkat, a születésnapokat, esküvőket, diplomaosztókat, azokat a momentumokat, amelyek a legfontosabbak számunkra –, amíg nem bírunk el a vírussal” – jelezte az új kormányzat prioritásait. Bejelentette, hogy hétfőn tudósokból álló szakértői bizottságot állít föl a járványellenes intézkedések kidolgozására. A wilmingtoni nagygyűlésen felszólalt Kamala Harris megválasztott alelnök, aki nem csak az első nő, de egyben az első fekete és ázsiai származású személy ilyen magas poszton. A kaliforniai szenátor elismerte a nők jogaiért harcolók eddigi nemzedékeit, s azt mondta, hogy az ő vállukon áll. A delaware-i égen ezután tűzijáték fényei tűntek föl. A pirotechnikusok a közönség éljenzése, az autódudák hangja közepette Biden és Harris nevét, illetve az Egyesült Államok csillagos-sávos térképét varázsolták az égre. Az amerikai nagyvárosokban este is folytatódott a Biden győzelmének hírére szombaton délben kezdődött zenés-táncos népünnepély. A vesztes hívei ezzel szemben sok állam fővárosában az állítólagos választási csalás ellen tiltakoztak, közöttük voltak, akik felfegyverkezve. A Biden győzelmét ünneplőkkel vívott szócsatákon túl eddig nem érkezett hír nagyobb incidensről. Trump nem hívta fel Bident, hogy gratuláljon. Szombaton egész nap golfozott és csak pár dühödt, csalást emlegető és a saját győzelmét hangoztató internetes bejegyzést tett közzé. Egyik legbizalmasabb tanácsadója, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester szintén kitart az „elcsalták a választást” üzenet mellett. Azt a képtelenséget állította, hogy a levélben feladott szavazólapokat bárki kitölthette. Joe Bidenhez a világ minden részéből érkeznek a gratulációk. Az egyik első Boris Johnson brit kormányfőtől, akit pedig Trumphoz ideológiai értelemben közelállónak tartanak. Az üzenetekből kiérződött a világ megkönnyebbülése, hogy Amerika a remény szerint visszatér a konstruktív magatartáshoz. Még a kínai kormány közleménye is ebben a szellemben íródott. A visegrádi országok vezetői egy kivétellel szintén gratuláltak. A magyar kormány hallgat, a kormánypárti média a Trump-tábor csalási narratíváját hangoztatja – alighanem azért, hogy ezzel vágjon majd vissza a később a demokrácia és az emberi jogok magyarországi állapotai miatt várható amerikai bírálatokra.