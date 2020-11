PDSZ: Ne küldje óvodába, iskolába a gyermekét!

A külgazdasági és külügyminiszter családja viszont „kiszabadult” a karanténból.

A tünetek továbbra is vegyes képet mutatnak, de általánosságban ma sajnos erősebbek, mint tegnap voltak – írta Facebook-oldalán vezetett „karanténnaplójában” Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszterről szerdán érkezett a hír , hogy koronavírusos lett, amikor ázsiai útján Kambodzsából Thaiföldre érkezett. A fideszes politikus, aki még szerdán hazarepült , most karanténnaplója 6. napján azt írja, hogy betegsége tüneteinek erősödése mellett van jó híre is. Eszerint „Szilvi, Peti és Patrik” azaz felesége és két fia újabb tesztjei is negatív eredményt hoztak, így számukra vasárnap megszűnt a karantén.