Nyögvenyelős elismerés

A Biden-győzelem feldolgozása nem ment könnyen a kormány befolyásolta közmédiában, illetve a Fidesz-közeli sajtóban sem.

A visegrádi négyek vezetői közül Orbán Viktor gratulált utoljára Joe Bidennek, akinek győzelme szombat délután, Pennsylvania állam megnyerésével vált bizonyossá. A magyar miniszterelnök vasárnap küldte el a szűkre szabott „üdvözletét”. A levélből a Magyar Távirati Iroda csak néhány sort idézett, amiben Orbán Biden „sikeres elnöki kampányának” gratulált, majd „jó egészséget és folyamatos sikereket” kívánt „a rendkívül felelősségteljes feladatainak ellátásához”. A magyar kormánypárt nevében Orbán üzenetéig mindössze Hollik István kommunikációs igazgató reagált a választási eredményekre: ő szombaton egy Facebook-bejegyzéssel tudta le az ügyet, megköszönve Donald Trumpnak az elmúlt négy évet, továbbá reményeit fejezte ki, hogy a „Joe Biden adminisztrációja ideológiai megfontolásból nem fogja lezülleszteni az eddigi közös eredményeket.” A miniszterelnöki és a fideszes kivárás nem meglepő annak fényében, hogy a kampány időszakában Orbán Viktor Donald Trump újraválasztásának szurkolt, s közismert az is, hogy Barack Obama elnöksége idején – amikor Biden alelnök volt – igen fagyos volt a magyar-amerikai viszony. Szeptember a Reutersnek Orbán kijelentette: a „számításai helyesek”, szerinte a hivatalban lévő elnök fog győzni, és nincs B-terve arra az esetre, ha máshogy alakul. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter pedig nekiment Joe Bidennek, amikor a demokrata elnökjelölt az Orbán-kormányzatot kritizálta egy beszédében. A magyar külgazdasági- és külügyminiszter felszólította, hogy „tisztázza a korrupciós ügyeit”.



Hollik István köszönetet mondott Trumpnak Fotó: Erdős Dénes / Népszava

A Biden-győzelem feldolgozása nem ment könnyen a kormány befolyásolta közmédiában, illetve a Fidesz-közeli sajtóban sem. Az „Akkor, amikor” szlogenű köztelevízió még vasárnap délelőtt sem hirdette győztesnek a demokrata jelöltet: a hirado.hu Orbán gratulációjáig nem merte leírni azt a tényt, hogy Biden győzött. Helyette a „Nemzeti rémálomnak nevezte a „független” CNN Donald Trump elnökségét” címmel írtak arról, hogy „az amerikai tévék szerint” Joe Biden nyerte a választást. Az ezt követő cikkben jobbára Trump és szövetségesei szólaltak meg arról, hogy szerintük választási csalás történhetett és a „hivatalban lévő elnök” bíróságokhoz fog fordulni, hogy kivizsgáltassák a választások eredményeket. A nyíltan kormánypárti orgánumok még ennél is nagyobb lendülettel terítették az összeesküvés-elméleteket arról, hogy a demokraták csaltak. Miután a trumpista Fox News is arról számolt be, hogy Biden lehet a győztes Arizónában, az amerikai elnök hívei elfordultak a tévétársaságtól, s így tett a magyar kormánysajtó is: a Hír Tv az idehaza ismeretlen Newsmax nevű televíziót kezdte idézni, ahol olyasmik hangzottak el, hogy a demokrata vezetésű államokban leállították a Trumpra adott szavazatok számolását. „Sok esetben éppen a tagállami szabályozás miatt, azt vélelmezi a Trump-kampány, hogy olyan emberek is szavaztak, akik vagy nem az adott államban élnek, vagy már nincsenek életben” – fogalmazott a kormányközeli Nézőpont elemzője, Erdélyi Rezső Krisztián a Hír Tv-ben elhallgatva, hogy ezeket a vádakat a republikánus irányítású államok vezetői is elvetették. A 888.hu már tényként közölte, hogy „halottak is szavaztak az elnökválasztáson” igaz, itt legalább a szövegből kiderül, hogy ez csak Trump ügyvédjének, Rudy Giulianinak a vádja. A Magyar Nemzet Kiszelly Zoltán politológusra hagyatkozva arról írt, hogy csalhattak a demokraták ugyanazzal érvelve, mint a Trump-csapat a levélszavazatok ügyében. Amelyek persze valóban a demokratáknak kedveztek, hiszen ez a párt hangsúlyozta a kampányban, hogy így voksoljanak, akik tartanak a járványtól.