Floridához közelít az Eta trópusi vihar

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 9.

Joe Biden új fejezetet nyit a négyévnyi gyűlölködés után, és már a hangvétellel, illetve magatartásával is sokat érhet el – mutat rá a szerkesztőségi állásfoglalás. DonaldTrump persze maradni akar, mindenféle hajánál fogva előrángatott indokkal, de a világ már túllép a választáson. Az amerikaiak pedig visszatérnek a maguk mindennapi életéhez. A republikánusok sokat segíthetnek, ha ráveszik az elnököt, hogy fogadja el: vereséget szenvedett. Ez a saját érdekük is, mert különben az a benyomás keletkezik, hogy a Szenátus ellenszegül a szavazópolgároknak. Azon kívül minél hamarabb veszi át a kormányrudat Biden, annál gyorsabban számon lehet kérni rajta új tisztségében a tetteit. Új vezetőként ugyanakkor nem lesz könnyű érdemi változásokat elérnie. De neki már az is sokat hozhat a konyhára, ha az eddigitől eltérő hangot üt meg, hiszen Trump csak mélyítette az árkokat. A békülékeny stílus a mostani helyzetben sokat segíthet. Egy demokráciában egyaránt szükség van a vesztes közreműködésére, valamint a győztes nagyvonalúságára. Még akkor is, ha pártja keménységet vár tőle, szóban és tettben egyaránt. A társadalom és a külvilág is mérsékletre számít részéről. Trump felrúgta a nemzetközi rendet, Biden viszont gyorsan rendet teremthet. Itt is sokat jelentenek a gesztusok. Hiszen a demokráciáknak a következő négy évben ismét barátjuk lenne a Fehér Házban. Az új elnök fontos vonása éppen az, hogy szorgalmazza a kétpárti együttműködést és támogatja az 1945 után kialakult nemzetközi rendet. És az is nagyon fontos, hogy alelnöke az etnikai kisebbség képviselője. Hiszen az ország gondjai nem csupán a járványból és az azzal együttjáró gazdasági megrázkódtatásokból fakadnak. De jó idő óta először egy tisztességes és jó szándékú elnök igyekszik megoldani a bajokat.