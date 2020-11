Orbán Viktor: Kedd éjféltől új korlátozások lépnek életbe

Cikkünk folyamatosan frissül.

A járvány továbbra is felszálló ágban van. Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon egy-két hét késéssel követi az ausztriait – vezette fel Orbán Viktor Facebook-oldalán az újabb járványügyi korlátozásokat. „A kórházakat ugyan felszereltük, és minden rendelkezésre áll: ágy, lélegeztetőgép, maszk, védőfelszerelések. Az orvosaink és ápolónőink is emberfeletti munkát végeztek, de ők is emberek, és számuk véges. Ráadásul a vakcina megérkezéséig még több hét van hátra” – indokolta a miniszterelnök az újabb intézkedéseket. Közölte, hogy ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel, ezért ezt a terhet csökkenteni kell, mert a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ha az Országgyűlés kedden 90 napra megadja a kormánynak a rendkívüli felhatalmazást korlátozást, akkor kedd éjféltől Ausztriához hasonlóan a következő intézkedések lépnek életbe:

Este 8 óra és hajnal 5 óra között kijárási tilalom lesz. Este nyolc órára mindenkinek haza kell érnie. Felmentést csak a munkába járás, illetve a munkából hazajárás jelent, illetve rendkívüli esetekben lehetséges.

Minden gyülekezés tilos.

Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

Az üzletek, a fodrászatok és egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak.

A szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat viszont nem.

Általános rendezvénytilalom lép életbe.

Családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt.

Esküvők csak lakodalom nélkül lehetségesek. Az egyházi és a polgári szertartáson csak az ahhoz szükséges személyek, illetve a tanúk, szülők, testvérek vehetnek részt.

A temetéseken legfeljebb ötven fő vehet részt.

A sportrendezvényeket csak zárt kapuk mögött lehet megrendezni.

Szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos.

A szabadidős létesítményeket – edzőtermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, színházakat állatkerteket – zárva kell tartani.

A felsőoktatás csak online formában működhet, a felsőoktatási kollégiumokat be kell zárni.

A középiskolákban 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe.