Kásler beoltatja magát az orosz vagy a kínai oltással is

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a járvány még intenzíven terjed és eszkalálódik.

Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 5162 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 114 778-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 55, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2493-ra emelkedett. 26 161-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 86 134. Kórházban 6061 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 415-en vannak lélegeztetőgépen. Kijelentette, hogy nagyon nehéz napokat élünk, hiszen látjuk, hogy a járvány Európa-szerte fokozódik. Számos európai ország egészségügyi ellátórendszere a teljesítőképességének határához érkezett. Egymástól kérnek segítséget az államok, és a betegek átszállítására is van példa. Mivel Magyarországon is nő a kórházi ápoltak száma, ezért rendkívüli módon megterhelődik az egészségügyi rendszerünk. Tájékoztatása szerint a mai napon is csak a 60 százaléka foglalt a kórházi ágyaknak, és lélegeztetőgépeket tekintve is jól állunk, de ezeket működtetni kell, és ki is kell szolgálni. Azért, hogy a betegek ne maradjanak ellátatlanul, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere úgy rendelkezett, hogy valamennyi intézmény belép a Covid-betegek ellátásába . Ez azt is jelenti, hogy a tervezhető, vagyis az elektív ellátásokat egy időre felfüggesztik, mivel ugyanazoknak a személyeknek kell ezeket ellátniuk, mint akiket most átszerveznek a Covid-ellátásba. A nem halasztható, sürgős ellátásokat, és azokat, amelyek elhalasztása a betegnek súlyos károsodást okoznának, továbbra is el fogják végezni: onkológiai, kardiológiai betegek ellátása, transzplantációs, reprodukciós eljárások. Így már 77 intézmény fogad koronavírusos betegeket. Kijelöltek olyan intézményeket, akik koronavírusos gyerekeket, vagy dialízises betegeket látnak el. Az országos tisztifőorvos türelmet és megértést kért mindenkitől. Hangsúlyozta, hogy a járványgörbét kell most ellaposítani. Közölte, hogy még nem számítunk arra, hogy a járvány végét be tudjuk jelenteni, még mindig felszálló ágban vagyunk. Inkább arra kell számítani, hogy a járvány még intenzíven terjed és eszkalálódik. Az Operatív törzs jelenleg 86 óvodában (3 százalék) és 11 iskolában (0,4 százalék) rendelt el rendkívüli szünetet, továbbá 134 osztályban és 17 iskolában (0,6 százalék) digitális órarendet. Emlékeztetett arra, hogy szerdától a középiskolák 8. osztálya fölött átállnak a digitális oktatásra. Müller Cecília érdeklődésre kifejtette, hogy ebben az időszakban kifejezetten ajánlja vitaminból a többletbevitelt, mivel az élelmiszerek ősszel, télen már nem tartalmaznak olyan mennyiségű vitamint, amire a szervezetnek szüksége van. Egészséges embereknek napi 500 mg C-vitamint, illetve 2000 nemzetközi egység D-vitamin bevitelét ajánlja. Akik ennél többet igényelnek, azoknak érdemes erről az orvosukkal egyeztetni, mivel a túlzott bevitel is gondot okozhat.