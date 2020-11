Vétó az uniós mentőcsomagra? A kormány nem válaszolt

Balczó Zoltán jobbikos képviselő próbált egy egyenes választ kicsikarni az Országgyűlésben a kormány képviselőjétől – sikertelenül.

Még Orbán is sikernek ítélte a júliusi EU-csúcsot, ahol az unió állam-, és kormányfői elfogadták az Európai Unió követező hét éves költségvetést és az Új Generációs Alapnak nevezett, a koronavírus járvány gazdasági kárait enyhíteni hivatott 750 milliárd eurós mentőcsomagot, arról beszélt többször, hogy Magyarország az egyik legnagyobb kedvezményezettje mindkettőnek – mondta az Országgyűlésben Balczó Zoltán. A Jobbik képviselője ezután feltette a kérdést a Varga Juditot képviselő Völner Pál igazságügyi államtitkárnak: most miért beszél mégis akár az igazságügyi miniszter, akár Orbán Viktor arról, hogy Magyarország mindkét pénzügyi alap elfogadását megvétózza? Valóban erre készülnek? Völner Pál nem válaszolt konkrétan a kérdésre. Csak annyit mondott, az Európai Parlament és az Európai Tanács között az ügyben most született megállapodás tervezet ellentétes az EP korábbi határozatával, amely nem tartalmazott jogállami kritériumokat és az Országgyűlés korábbi döntésével is. – Varga Judit a vétóval arra utal, hogy zsarolás jellege van, hogy az Európai Parlament elfogad egy költségvetést hét évente, majd amit normál jogalkotási folyamatban nem képes ebbe a döntésbe belefoglalni, egy utólagos megállapodással szeretné visszahozni – mondta az államtitkár, aki szerint a vétó emlegetésével Varga Judit erre utalt. Arra azonban nem adott konkrét választ, lesz-e magyar vétó, vagy sem.