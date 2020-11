Részegen, jogosítvány nélkül, kijárási korlátozás alatt veszélyeztette a rendőröket egy férfi Borsodban

A hatóságok nem tolerálták az unortodox építőanyag-beszerzést.

Idén májusban, a Nógrád megyei Mohora településen egy 35 éves helyi férfi úgy gondolta, hogy javításra szorul a háza melletti járda. Ám vélhetően az anyagi megfontolások miatt a "megoldjuk okosba' verziót választotta:



Persze a rendőröket sem ejtették a fejük lágyára és kiderítették, mire is akarta használni a leleményes férfi a töltésből ellopott köveket. Ráadásul tettével a vasúti közlekedés biztonságát is veszélyeztette, így a lopás mellett ezért a bűncselekményért is felelnie kell. A rendőrség tájékoztatása szerint több százezer forint kárt okozott. A férfi további sorsa az illetékes ügyészség előtt van, így hamarosan vádat emelnek ellene.