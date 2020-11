Több hely lesz a kórházakban, de nem elég

A mostani 40 százalékos ágyfelszabadítás - a jelenlegi arányokat figyelembe véve - mintegy 340 ezer fertőzöttig lehet elegendő.

Keddtől már 24 038 ágyon tudják fogadni a covid-fertőzötteket a hazai kórházak – tudta meg a Népszava. Jelenleg 86 134 aktív fertőzött van, közülük 6 061 szorul kórházi ápolásra, és 415-en vannak lélegeztető gépen. Ha a fertőzöttekből az eddigi arányok szerint kerülnek a betegek a kórházakba, akkor mintegy 340 ezer fertőzöttig lehet elegendő a mostani 40 százalékos ágyfelszabadítás. Orbán Viktor kormányfő szerint heteken belül valóra válik a lehető legrosszabb forgatókönyv 30-32 ezer kórházi beteggel, azaz a fenti arányokat tekintve 470 ezer fertőzöttel számol rövid időn belül a miniszterelnök. Vagyis minden huszadik magyar aktív covid-fertőzött lesz. A hétfőn bejelentett intézkedésekkel nyilván ezt a „robbanást” kívánta mérsékelni. Kásler Miklós humán miniszter pedig azt adta utasításba, hogy e hét elejétől gyakorlatilag minden kórháznak fogadnia kell a covidos, valamint a covid-gyanús pácienseket. A mentők elsősorban a területileg illetékes kórházak belgyógyászati, tüdőgyógyászati osztályaira viszik őket. A miniszter utasítása szerint a szociális intézmények és hajléktalanszállók tünetmentes, vagy enyhe tünetes betegeit az akut területi ellátásból kimaradó intézményekbe kell szállítani, így például a harkányi, a hévízi gyógyfürdőbe, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetbe, a Sportkórházba, illetve a Budai Egészségközpontba. Ha az adott megyében nincs ilyen intézmény, akkor őket az aktív ellátó kórház belgyógyászati, tüdőgyógyászati részlegére kell vinni. A legtöbb beteget a kelet-magyarországi és a közép-magyarországi kórházak fogadják. Ezernél több ágyon látnak majd el beteget a borsodi, valamint a szabolcsi megyei kórházakban, valamint a Debreceni Egyetem klinikáin. A miniszter és a tisztifőorvos új eljárásrendet adott ki, ebben részletesen meghatározzák, hogy ki tekinthető gyógyultnak. A kórházból az mehet haza, aki három napja láztalan, tünetmentes, a röntgen-, CT-felvétele a tüdőgyulladása egyértelmű javulását mutatja. Ha valaki a tünetei kezdetétől számított 10 napon belül megy haza, akkor karanténban kell töltenie a tíz napból hiányzó időt. A beteg gyógyultnak minősíthető akkor is, ha a SARS-CoV-2 Ag kimutatására irányuló gyorstesztjének eredménye negatív. Ez az a gyorsteszt, amit néhány hete már a mentők is használnak annak eldöntésére, hogy a páciensüket fertőzöttként kell-e kezelniük. Ha a teszt eredménye pozitív, akkor egyértelműen vírushordozó a beteg, ha negatív, akkor az eredményt meg kell erősíteniük egy PCR-vizsgálattal. E tesztnek ugyanis csak akkor megbízható negatív eredménye, ha a mintavétel a fertőzést követő 7. napon történik. Ezért előírás az intézményből távozók számára, hogy erre a fajta vizsgálatra a klinikai tünetek megjelenése utáni 7. napon kerülhet legkorábban sor. Ha azonban valaki a kórházból szociális otthonba megy vissza, akkor csak úgy engedhető haza, ha tünetmentes és teszttel sem mutatható ki a vírus. Az eljárásrend lazít az egészségügyi dolgozók munkába állásának feltételein. A korábbi két negatív PCR-teszt helyett náluk is alkalmazható az antigén-alapú vírus teszt. Ők akkor tekinthetők klinikailag gyógyultnak, ha a Covid-19 fertőzésük tünetmentesen zajlott le, és van egy negatív SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt eredményük van. Továbbra is érvényben marad az a szabály, hogy ha nincs teszteredmény, akkor az egészségügyi dolgozó 21 nappal a tünetek megjelenése vagy a fertőzés kimutatása után térhet vissza dolgozni.