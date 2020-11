21 lakó koronavírus-tesztje lett pozitív két Békásmegyeri idősotthonban

A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk – kezdődik a katolikus püspöki kar hétfőn kiadott tájékoztatója.

Felelősen és körültekintően kell eljárni – hívta fel a figyelmet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Bár a szentmisén való részvétel nem helyettesíthető, több helyen van online vagy televíziós miseközvetítés, hogy „megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi és ünnepnapi szentmisén”. A katolikus püspöki kar hangsúlyozta: aki betegnek érzi magát, önmaga és mások védelmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz forduljon, ne menjen közösségbe. A plébániai és a szerzetesközösségeket a közlemény továbbra is bátorítja, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – folytassák az imát a járvány érintettjeiért. A református egyház zsinatának elnökségi tanácsa hétvégén tett ajánlásában kérte: azokban a templomokban és gyülekezeti termekben, ahol nem biztosítható a rendelkezésekben előírt távolságtartás, vasárnap akár több istentiszteletet is tartsanak, hogy ne legyen zsúfoltság. Az istentiszteletek között legalább félórás szellőztetési szünetet kell tartani, a padokat pedig lehetőség szerint fertőtleníteni. A templomban is kötelező a maszkviselés. Az elnökségi tanács továbbra is azt kéri a református hívektől, hogy istentisztelet után ne fogjanak kezet. Ahol a lelkipásztor megbetegedett vagy karanténba került, kerülendő a személyes istentisztelet: az ajánlás szerint ilyenkor, ha megoldható, az online térben kell megtartani az alkalmakat. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma a múlt héten a tervezett időpontban megtartotta rendes ülését, de a járványhelyzetre tekintettel a résztvevők a „távolléti ülés” mellett döntöttek.