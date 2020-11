Szabad szemmel: az európai populisták az amerikai választás másik vesztesei

Természetesen ezt is a félhivatalos elnöki közlönyben, a Twitteren jelentette be.

A most kirúgott tárcavezető korábban azt is kijelentette, nem vetné be a hadsereget azoknak a tüntetéseknek a megfékezésére, amelyek George Floyd halála után robbantak ki. A CNN azt is megjegyzi , Robert O’Brien nemzetbiztonsági tanácsadó is azt hangoztatta, hogy Esper nem állt ki teljes mellszélességgel Trump hadsereggel kapcsolatos elképzelései mellett.