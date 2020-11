Korrupciós vádak miatt megszavazta Martín Vizcarra elnök elmozdítását a perui kongresszus

Az államfő feladatait a 2021 júliusában lejáró hivatali idő végéig Manuel Merino parlamenti házelnök látja el.

Megszavazta a korrupcióval gyanúsított Martín Vizcarra perui elnök elmozdítását posztjáról az ország kongresszusa hétfőn egy alkotmányos vádeljárás keretében. Az ellenzéki többségű, 130 fős törvényhozásban a vádeljárás sikeréhez szükséges 87 képviselői szavazattal mentették fel hivatalából az elnököt.



Az államfő feladatait a 2021 júliusában lejáró hivatali idő végéig Manuel Merino parlamenti házelnök látja el ügyvivő jelleggel.

Sajtójelentések szerint Vizcarra korábban, még Moquegua megye kormányzójaként mintegy 637 ezer dollárnyi (192 millió forintnyi) kenőpénzt fogadott el két cégtől, amelyek később közbeszerzési pályázatokat nyertek meg. Az elnök tagadta az ellene megfogalmazott vádakat. Hangsúlyozta, hogy ezekre nincsen semmi bizonyíték, az alkotmányos vádeljárás pedig csak „káoszt és zavart kelt, destabilizálja az országot”. A képviselők a szemére vetették azt is, hogy nem jól kezeli a koronavírus-járványt a növekvő szegénység, a lélegeztetőgépekhez szükséges orvosi oxigén hiánya, valamint az antitestszűrésen alapuló gyorstesztek helytelen felhasználása miatt. Szeptemberben egy hasonló eljárás keretében nem sikerült elmozdítani hivatalából az elnököt, aki azt mondta, hogy nem csinált semmi törvénybe ütközőt. A független Vizcarra és a törvényhozás viszonya mindig is feszült volt. Tavaly ősszel, amikor a parlamenti képviselők elnapoltak egy bizalmi szavazást a kormány ellen, Vizcarra az alkotmánynak megfelelően feloszlatta a törvényhozást, és előrehozott választásokat írt ki, amelyek január 26-án lezajlottak. Bár az elnök népszerűségét korrupcióellenes küzdelme megnövelte, sok szavazót vesztett a koronavírus-járvány miatt, miután a kezdeti szigorú korlátozások ellenére is égbe szöktek a fertőzöttségi mutatók.