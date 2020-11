A várpalotai polgármester koronavírus-tesztje is pozitív lett

Ezt Ovádi Péter állatvédelemért felelős miniszteri biztos jelentette be a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök kedden elfogadta a kormány részére tett, „mintegy másfélmillió kutyatartó képviseletében is megfogalmazott javaslatomat, hogy a kutyás gazdik időkorlátozás nélkül tudjanak sétálni este nyolc óra után is, a lakóhelyük 500 méteres körzetén belül” – írja Ovádi Péter a Facebook-oldalán. Az állatvédelemért felelős miniszteri biztos hozzátette: megfontolásra javasolta, hogy a kutyafuttatók nyitvatartását az önkormányzatok saját hatáskörben tudják mérlegelni és rendezni.

A találkozóról Orbán a Facebook-oldalán is közzétett egy videót:

Mint ahogy lapunk is beszámolt róla, a miniszterelnök hétfői bejelentésének értelmében este 20 és hajnal öt óra között kijárási tilalom lépne életbe. Ekkor csak indokolt esetben lehetne lemenni az utcára. A Noé Állatotthon Alapítvány Facebook-oldalán azt közölte, szervezetükhöz is ömlenek be a panaszok, mivel sokan épp a most tilalmazottá tett időszakban viszik le kedvenceiket az esti sétára, vagy mennek el velük az állatorvoshoz. Éppen ezért a szervezet megkereste Ovádi Pétert , és közölték: a miniszteri biztos „Tájékoztatása szerint, már jelezte a miniszterelnök ezzel foglalkozó államtitkárának, hogy szükséges a szabályozásban megengedő módon belefoglalni az egészségügyi kutyasétát és a beteg állatok állatorvoshoz való eljutásának lehetőségét. Tehát napirenden van ez a kérdés is!”