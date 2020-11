Szoboszlai mégis hazajöhetett

Hétfőn negatív lett a koronavírustesztje a magyar labdarúgó-válogatott középpályásának, aki így csatlakozhatott az Izland ellen készülő csapathoz.

Kedden megérkezett Telkibe az Izland elleni csütörtöki labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezőre készülő magyar válogatott edzőtáborába Szoboszlai Dominik. A minden kétséget kizáróan tehetséges 20 éves középpályásra többen erős túlzással megváltóként tekintenek, de azért nem szabad elfelejteni, hogy az izlandiak is ott lesznek a pályán, akiknek kerete papíron erősebb a magyarnál. Szoboszlai kálváriája mindenesetre nem várt fordulatokkal ért végül szerencsés véget: pénteken a Red Bull Salzburg összes játékosának negatív lett a koronavírus-tesztje, szombaton azonban hat futballistánál pozitív eredmény született, a magyar labdarúgó nem volt közöttük. Az osztrák járványügyi előírások szigorúak, nincsenek kiskapuk, kivételes esetekre érvényes rendkívüli engedmények, senkit sem lehetett elengedni. Hétfőn újra ellenőrizték a játékosokat, mivel ekkor mindenki esetében negatív eredmények születtek, a klub mindenkit elengedett, akinek hazája nemzeti csapatában kell szerepelnie. Az ügy szerencsés lezárása több szempontból is örömteli: egyrészt Szoboszlainak nem kellett gyalog Telkibe szöknie. A játékos többször elmondta, ha most sem akarják elengedni (a legutóbbi Nemzetek Ligája-találkozókat azért kellett kihagynia, mert salzburgi csapattársai közül többen elkapták a vírusfertőzést), akkor gyalog is hazajön. Szerencsére erre nem volt szükség. Másrészt a magyar futballszurkolóknak nem kellett beváltani a salzburgiak Facebook-oldalán megfogalmazott fenyegetésüket, hogy Mátyás-király után ők is elfoglalják Bécset. Hogy miért az osztrák főváros volt a célpontjuk, amikor Salzburgban akarták karanténba zárni Szoboszlait, ezen nem érdemes gondolkozni. Az is kiderült, hogy nincs gond itthon az idegennyelv-oktatással, a magyar szurkolók rendkívül motiváltan tudnak írni angolul és németül, csak meg kell találni az őket érdeklő témát. Ha a nemzeti együttes csütörtökön ugyanilyen elszántan veszi fel a harcot Izland ellen, mint a drukkerek a virtuális térben, akkor nem kell aggódni a pótselejtező végeredménye miatt. A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapján fényképet is közölt arról, ahogy Szoboszlai belép Telkiben az ottani hotel kapuján, fel lehet lélegezni, tényleg itthon van, arra viszont nagyon kell figyelni (de ezt megteszik a válogatottnál), hogy senki ne kapja el a fertőzést. Egyébként Salzburgban is felháborodtak az egymásnak ellentmondó teszteredményeken, a klub Facebook-oldalán azt írták, kivizsgáltatják, mi történt. "Sürgősen meg akarjuk tudni, hogyan fordulhatott elő, hogy ugyanabban a laborban egy nap eltéréssel ennyire eltérő eredmények születtek - olvasható a klub közösségi oldalán. - Ebbe nem nyugodhatunk bele, mert egy ilyen eset értelmetlenné teszi minden erőfeszítésünket a hatóságok által megfogalmazott járványügyi előírások betartására."