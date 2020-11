Nyolcan felelhetnek a négy évvel ezelőtti nizzai terrortámadásért

Sokaknak fájdalmas a washingtoni McCarrick-ügy, amelyhez kapcsolódva a Vatikánt is vádak érték elhallgatás és korrupció miatt.

A Vatikán nyilvánosságra hozta kedden a szexuális visszaélés miatt lemondott McCarrick bíborosra vonatkozó dossziét. Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár az igazság keresésének és a kérdések megválaszolásának nevezte a papi szolgálatból 2019-ben távozó Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni érsekre, bíborosra vonatkozó dosszié közlését. A dosszié a munkát Ferenc pápa megbízásából végző Parolin szerint a lehető legteljesebb képet kívánja nyújtani: az angol és olasz nyelven közölt, több mint 460 oldalas jelentés a McCarrick-üggyel kapcsolatos dokumentációt gyűjti egybe. Mindazokat a jelentéseket, feljegyzéseket, leveleket, jogi dokumentációt, amelyeket eddig a szentszék, a washingtoni nunciatúra, valamint az érintett amerikai egyházmegyék hivatalai és levéltárai őriztek. Az akta tanúvallomásokat, névtelen leveleket, paptársak jelentéseit, felettesek vizsgálatait is tartalmazza.



Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár Fotó: Laurent Ferriere / AFP/Hans Lucas

Fájdalmak három pápa alatt

A bíboros kijelentette: McCarrick-ügy sebei fájdalmat okoztak az áldozatok, családjaik, az amerikai és az egyetemes egyház számára. Ez az első alkalom, hogy a pápai állam megosztja a nyilvánossággal az egyház egy tagjával szemben szexuális visszaélés miatt lezajlott vizsgálat részleteit. Theodore Edgar McCarrick tettei több mint hatvan évet fednek le, átölelve II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápaságát is. Jelenleg az 1930-ban született McCarrick visszavonultan él. Pappá 1958-ban szentelték, 1977-ben VI. Pál pápa New York segédpüspökévé nevezte ki, 1981-től Metuchen püspöke II. János Pál ideje alatt, majd 1986-ban Newark érseke, 2001-ben pedig washingtoni érsek lett, és II. János Pál 2001-ben bíborossá avatta. Andrea Tornielli, a vatikáni sajtószolgálat igazgatója szerint McCarrick bíborosi kinevezése „részleges és hiányos” információk alapján történt. A Vatikán 2017-ig nem tudott a McCarrick által kiskorúakkal szemben elkövetett visszaélésekről. Ferenc pápa 2018 júliusában fosztotta meg bíborosi rangjától, és elrendelte McCarrick felfüggesztését a nyilvános papi szolgálatból.



Szentségtelenül

Az egyházfő azután döntött így, hogy a New York-i főegyházmegye bizottsága megalapozottnak találta a McCarrick elleni vádakat, miszerint negyvenöt évvel korábban kiskorúak ellen követett el szexuális visszaélést New Yorkban. Tavaly februárban a vatikáni Hittani Kongregáció laikus állapotba helyezte az akkor már nyugalmazott érseket. A kongregáció által végzett büntetőeljárásban bűnösnek találták a papi hivatása során elkövetett következő vétségekben: a gyónás szentségének felbujtásra való használata, a hatodik parancsolat elleni bűnök, kiskorúakkal és felnőttekkel egyaránt, azzal a súlyosbító tényezővel, hogy hatalmával visszaélt. A McCarrick-ügy több szálon folytatódhat tovább: 2018 augusztusában, Carlo Maria Vigano érsek, volt washingtoni nuncius szintén dossziét hozott nyilvánosságra, azt állítva, hogy Ferenc pápa tudott McCarrick viselt dolgairól, csak elhallgatta őket. A mostani dosszié megjelenése előtti estén a TVN24 lengyel csatorna interjút sugárzott Stanislaw Dziwisz bíborossal, nyugalmazott krakkói érsekkel, II. János Pál egykori személyi titkárával, aki más témák mellett a McCarrick-ügyről is nyilatkozott. McCarrick egyik áldozata is nyilatkozott, hangoztatva, hogy Dziwisz pénzt fogadott el McCarricktől annak érdekében, hogy II. János Pál ne fogadja az áldozatokat.