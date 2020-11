Biden visszavezetné Amerikát a világ élvonalába

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 11.

Die Welt Az unió jogállami biztosa egyre nagyobb aggodalommal figyeli, milyen ütemben romlik a jogállam helyzete Magyarországon és Lengyelországban. Didier Reynders, aki egy órán át nyilatkozott a német konzervatív lapnak, épp ezért örül a készülő jogállami mechanizmusnak, mert úgy véli, hogy annak segítségével remélhetőleg jobb belátásra lehet bírni a két országot. Mármint hogy politikájukat hozzák összhangba az európai értékekkel. Ráadásul sokkal gyorsabban lehet majd reagálni a jogsértésekre, mint a többi eszköz felhasználásával. Úgy ítéli meg különben, hogy mindkét országban szerkezeti gond van a jogállamisággal. A belga politikus, aki volt külügyminiszter és helyettes kormányfő is, roppant mód nehezményezi, hogy a lengyelek nem működnek együtt a Bizottsággal. Nem válaszolnak a kifogásokra, és semmi szándékot nem mutatnak az igazságszolgáltatás önállóságának visszaállítására. Ezért folytatni kell az eljárást Varsó ellen a 7-es paragrafus alapján, azon felül Brüsszel fontolgatja, hogy még az év vége előtt újabb szerződésszegési eljárást indít a lengyel kormány ellen az Európai Bíróságnál – közölte Reynders. Kitért arra, hogy az EU erősen kételkedik a varsói Alkotmánybíróság legitimitásában és függetlenségében. Márpedig ha a testület nem a maga ura, akkor úgy táncol, ahogy a végrehajtó hatalom fütyül neki. Ez pedig bizalmatlanságot kelt a lakosság körében, az emberek úgy érzik, hogy tehetetlenek. Reynders ugyanakkor nem ért egyet azzal a lengyel érveléssel, hogy Európa ne üsse bele az orrát az ország belügyeibe. Merthogy a kormányt a lakosság többsége választotta, ezért a döntések mindenkor törvényesek. Csakhogy ez a populista megközelítés - mondta. Attól hogy győzött, egy kormány még nem csinálhat, amit akar, hogy győzött a választáson. Aki az unió és az Európa Tanács tagja, annak tartania kell magát a közös értékekhez.

Politico A portál még az Európai Parlament és tagállamokat képviselő német elnökség tegnapi megállapodása előtt közzétette az EPP strasbourgi frakcióvezetőjének véleményét, miszerint ha Magyarország vétózni akar, akkor csak tessék! Ám ez esetben Orbán Viktornak meg kell magyarázni tettét sokmillió dolgozónak, cégtulajdonosnak, polgármesternek, egyetemistának, kutatónak, gazdának, akik egytől egyig számítanak pénzre az újjáépítési alapból. Weber hozzátette: aki tiszteletben tartja a demokratikus játékszabályokat, annak nem kell félnie a jogállami mechanizmustól. A politikus szerint azonban a magyar kormányfő nem lesz képes megtorpedózni a megállapodást. Megy minden tovább, úgy, ahogy abban a múlt héten megegyeztek az EP és a Tanács megbízottai. Több strasbourgi törvényhozó is úgy látja, hogy Orbán csak blöfföl és a végén beadja a derekát, hiszen a járvány elképesztő gazdasági bajokat okoz és az európai vezetők már alig várják, hogy megnyíljon a pénzcsap.

Bloomberg A német elnökséget képviselő nagykövet azt mondta a hétéves költségvetési keret 16 milliárd eurós emelését tartalmazó megállapodás után: remélhetőleg már mindenki érzékeli a helyzet súlyosságát és segíteni fog, hogy mielőbb sínre kerüljön mind a büdzsé, mind a segélycsomag. Michael Claus megjegyezte: semmi szükség újabb akadályokra, további késlekedésre. A hírügynökség szerint a mostani és a múlt heti, jogállami egyezség nagy lökést ad mindkét tervnek.

Frankfurter Rundschau A berlini diplomácia vezetője politikai felelősségükre figyelmeztette azokat az országokat, amelyek netán meg akarnák vétózni a költségvetést, illetve a mentőcsomagot. Haas azzal érvelt, hogy gyorsan kell cselekedni, mert a járvány miatt nem lehetséges további késlekedés. Úgy hogy mielőbb meg kell tenni a hátralévő lépéseket. Ugyanezt hangsúlyozta a Bizottság elnöke, valamint a pénzügyekért felelős osztrák biztos is. A német uniópártok strasbourgi csoportjának vezetői mérföldkőnek minősítették a megállapodást az évszázad válságának megoldása szempontjából.

Süddeutsche Zeitung A német pénzügyminiszter áttörésnek nevezte az uniós megállapodást, ám hozzátette, hogy most a tagállamok kormányait képviselő Tanácsnak, illetve a Parlamentnek színt kell vallania, azaz mindkettőnek be kell állnia az egyezség mögé. A szociáldemokrata Scholz szerint aki azt akarja, hogy Európa megerősödve keveredjen ki a mostani viszályból, annak támogatnia kell a kompromisszumot. Az idő ugyanis szorít, sok országban sürgősen kell a pénz.

FAZ Egyelőre teljesen nyitott, hogy miként lehet megoldani a viszályt Magyarországgal és Lengyelországgal a jogállami feltételek kapcsán. A Bizottság jó ideje kifogásolja, hogy a két kormány megszegi a közös normákat, így túl nagy befolyást gyakorol a bíróságokra. Budapest és Varsó egyaránt kategorikusan visszautasította a bírálatot.

Libération A lap arra emlékezteti a normák számon kérését elutasító kormányokat, amit Macron a nyári EU-csúcson mondott: ha nincs jogállam, nincs pénz. Azaz részben vagy teljes egészében lemondhatnak a brüsszeli támogatásokról. De a magyar és a lengyel fenyegetés miatt a német elnökség kénytelen volt enyhíteni az elképzelésen, és bár a Parlament követelésére valamelyest visszaszigorított, ám az új szabályozás változatlanul csupán a közös pénzügyi érdekeket védi és nem az értékeket. A másik oldal eközben azt hangoztatja, hogy vétó vagy halál, legalábbis ez derül ki a lengyel miniszterelnök-helyettes üzenetéből. Persze a blokkolás sokba kerülne a keleti partnereknek. Hiszen a vírusalapból 23 milliárd euró járna Varsónak, 6 milliárd pedig Budapestnek. És akkor még nincs szó a büdzséből jövőre utalandó 14, illetve 5 milliárdról. De majd kiderül, hogy a két kormány komolyan gondolta-e a dolgot.

Washington Post Trump veresége nagy csapás a világ demagógjai és diktátorai számára, mert az elnök könnyen szót értett az olyan erős emberekkel, mint Putyin, Hszi és Kim Dzsong Un. Számára az emberi jogok nem voltak fontosak, azt hirdette, hogy az erő többet ér a diplomáciánál. Nem véletlen, hogy az orosz, a kínai és az észak-koreai önkényúr még nem is értékelte Biden győzelmét. De hát idáig igencsak sokat profitáltak abból, hogy ki volt a Fehér Ház lakója. Az utód viszont várhatóan megerősíti a hagyományos szövetségesi kapcsolatokat és kevesebb játéklehetőséget hagy a geopolitikai opportunizmus számára. Valószínűleg felújítja a tárgyalásokat Moszkvával a nukleáris fegyverekről, de határozottabban fellép az ellen, hogy a Kreml beavatkozzon bizonyos választásokba, illetve viszályokba. Egy magas rangú nyugati diplomata arra számít, hogy Washington az eddiginél keményebb álláspontot foglal el az oroszokkal kapcsolatban, mivel az új stábban nem csupán értelmi, hanem érzelmi alapon is elutasítják Putyin rendszerét. És mivel Biden azt ígéri, hogy hamarosan csúcsot hív össze a demokrácia védelmében, ő aligha fogja simogatni a demagógok és illiberális nacionalisták buksiját. Úgy hogy most bajban van Netanjahu, Erdogan, valamint Orbán, aki gúnyolódni szokott az amerikai liberálisok „erkölcsi imperializmusán". Trump budapesti nagykövete védelmébe vette a lopakodó magyar tekintélyelvűséget, a támadást a civil társadalom és független egyetemek ellen. A kormányfőnek előreláthatólag nem lesz olyan szerencséje az új elnökkel, mint az eddigivel. Krekó Péter úgy nyilatkozott az újságnak, hogy Magyarország idáig élvezte Washington korlátlan támogatását. A Biden-kormányzat viszont sokkal keményebbnek ígérkezik a demokrácia visszaszorítása, valamint a kínai és orosz kapcsolathoz kötődő korrupció ügyében. Trump ezek láttán simán elfordította a fejét.

The Times Trump után keresik a helyüket a nap alatt a világ vezetői, barátok és ellenfelek egyaránt, hiszen január közepétől kezdve egy teljesen más Fehér Házzal lesz dolguk. Az európai populista kormányok elvesztették egyik szeszélyes, ám igen fontos szövetségesüket. De pl. a szlovén miniszterelnök saját magát hozta nehéz helyzetbe, amikor már a szavazatok összeszámlálása közben gratulált az újraválasztáshoz a hivatalban lévő elnöknek. Lengyelországban az államfő és a külügyminiszter is óvatosan nyitott Biden felé, de Orbán Viktor is úgy viselkedik, mintha tojásokon lépkedne. Feltételezhető, hogy az USA új első embere nem nézi majd jó szemmel, hogy Budapest geopolitikai enyelgésbe bonyolódik Pekinggel és Moszkvával. Európa ugyanakkor tisztában van azzal, hogy az amerikai politikus nem tud hátat fordítani a populizmusnak saját országában, hiszen csak szoros küzdelemben győzött és próbál sokakat átcsábítani riválisa táborából.

FT Biden számára adott a feladat: meg kell győzni a legtöbb amerikai polgárt, hogy az ő érdekeiket szolgálja – írja a kommentár. Mindenesetre a demokrata politikus megválasztása 4 év óta az első jó hírt jelenti a liberális demokrácia és a háború utáni világrend hívei számára. Tisztességes emberről van szó, aki ösztönösen képviseli azokat az értékeket, amelyek korábban fontosak voltak az Egyesült Államok számára. Hogy ő költözik a Fehér Házba, az nagy megkönnyebbülés. De ettől még továbbra is nehéz időket él át a liberális demokrácia, a tengerentúlon, illetve másutt a világban. Odahaza azért van bajban, mert akár eltűnik a színről Trump, akár nem, az általa összekotyvasztott ideológia marad a republikánusoknál. Azaz vegyülnek a plutokrata célok a nacionalista populizmussal és a társadalmi maradisággal. Ennélfogva nagy változásokra kár készülni a belpolitikában. Akár még az eddigi elnök is visszatérhet. Ám ez nem jelenti azt, hogy az új elnök nem tud csinálni semmit sem. Legsürgősebb teendője a vírus visszaszorítása lesz. Ha szerencsés, és tényleg jó az új vakcina, akkor ezen viszonylag hamar túljuthat. De azzal nem tud ő sem mit kezdeni, hogy az amerikai politikában a pénz diktál. A dolgokat leggazdagabb 10 % véleménye szabja meg. Ez pedig igencsak zavarja a társadalom többi részét. Jobbak a kilátások a külpolitikában. Biden várhatóan az ellenséges kategóriába sorolja Putyint és közép-, illetve kelet-európai ideológiai lakájait. Az viszont bizonytalan, hogy képes lesz-e kezelni nagyobb viszályok nélkül a szuperhatalmi kapcsolatokat Kínával. Pedig fontos lenne a kooperáció, főleg a klímaváltozás miatt. Szóval lehet reménykedni Biden elnökségében, de senki sem legyen naiv. Sok mindenen javíthat, de maradnak a mély konflikusok odahaza és külföldön is. Így még az is lehet, hogy a most következő 4 év csupán kiábrándító közjátéknak bizonyul. De hát Amerika erősen megosztott és a kihívások óriásiak.

Yahoo/Reuters A magyar kormány azt akarja, hogy a nemi szerepek keresztény értelmezését foglalják bele az alaptörvénybe, miután Orbán Viktor azt szeretné, ha ily módon is megtámogatnák LMBT-ellenes nacionalista fordulatát. A Fidesz-KDNP-re két év múlva választás vár és lehet, hogy addigra befolyása meggyengül a járvány, illetve annak gazdasági hatása miatt. Az utóbbi években a fő ellenség a bevándorlás és Európa volt, de a retorika egyre inkább az LMBT-közösség ellen irányul, ahogy a fertőzés kezdett elharapózni. A példát Lengyelország szolgáltatta, ahol a homofóbia az idei elnökválasztási kampány központi témáját jelentette. Az érintett magyar kisebbség ily módon attól fél, hogy összehangolt politikai támadások célpontja lesz.