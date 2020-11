Rendszeresen ütötte és megerőszakolta barátnőjét egy férfi Törökbálinton

Elvette a nő iratait és a bankkártyáját, a telefonját pedig eladta.

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki rendszeresen bántalmazta és megerőszakolta élettársát Törökbálinton – írja az ügyészség . A vádirat szerint a férfi élettársi kapcsolatot létesített a nővel, aki még tanulmányait is félbeszakította miatta. Az első aggasztó körülmény az volt, amikor egy hónap múlva a férfi elemelte az alvó sértett mellől a mobiltelefonját és eladta azt. Az ezt követő két hónapban az elkövetőnél erős hangulatingadozások és dühkitörések is jelentkeztek, amelyek miatt napi szinten bántalmazta barátnőjét törökbálinti otthonukban. Azért, hogy a nő ne tudja elhagyni őt, a férfi barátnője személyi iratait és bankkártyáját is magánál tartotta. Ebben az időszakban a magatartása miatt félelemben élő nőt többször is szexuális együttlétre kényszerítette bántalmazással, illetve fenyegetéssel. A férfi az együttlétek során is pofozta és ütötte a sértettet. A végsőkig megfélemlített, éhes és kimerült nő kétségbeesésében végül az egyik reggel – kihasználva, hogy a férfi még alszik – mindenét hátrahagyva elmenekült. A törökbálinti utcákon bolyongva végül elájult, mentőt hívtak hozzá. Az Érdi Járási Ügyészség szexuális erőszak bűntette, kapcsolati erőszak bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen.